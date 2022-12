Moda: 4 blusinhas que são perfeitas para usar ou dar de presente neste fim de ano

Dezembro é um dos nossos meses favoritos, não só porque as férias se aproximam, mas também porque é uma das épocas em que mais nos reunimos com a família e amigos, seja em casa, bares, restaurantes ou (as nossas preferidas) festas.

Se a dúvida sobre o que vestir já chegou a sua cabeça, e o que dar de presente para as amigas, não se preocupe, aqui apresentamos cinco blusas que com certeza vão se adaptar ao seu estilo para brilhar onde quer que você vá, e claro, também são uma ótima opção para surpreender nos presentes.

Blusas que você pode usar ou dar de presente nas festas de fim de ano

Tops Brilhantes

Para esta estação, as roupas brilhantes e com lantejoulas são ideais. Um top de lantejoulas é a solução dos seus problemas, porque o brilho automaticamente eleva qualquer look. E a noite de reveillón é a nossa preferida para abusar no brilho.

E se for pra dar de presente? Pensa que sua amiga ou familiar já terá a roupa da virada. Quer melhor presente que esse?

Os tops brilhantes podem ser complementados com shorts ou saias jeans, para ficarem mais descolados, e com saltos os rasteirinhas, depende de onde você vai curtir esses eventos de fim de ano.

Bodies ou blusas cut out

Um body com recortes é perfeito para qualquer tipo de evento. Você pode combiná-lo com uma saia, uma bela maquiagem e arrasar. O look inspiração é o de Camila Coelho, que está pronta para passar a virada do ano com um body e saia brancos.

Se for para algo mais casual, ir jantar na casa de uma amiga, por exemplo, combine com baggy jeans e tênis. Um body desse, vale 100% a pena ter no guarda-roupas, porque é muito versátil e sempre vai te salvar na hora da dúvida do que vestir.

Blusas com aplicações ou franjas

Se procura uma peça que chame a atenção, este top brilhante é perfeito, não só pelo brilho, mas por ser fácil de combinar com qualquer look.

Substitua a calça preta da foto por uma clara, e estará pronta para a noite de ano novo. Abuse nos acessórios na cor prata, além de uma sandália e rasteira e terá o look mais incrível da festa.

Tops de crochê

Tops e roupas de crochê são clássicas queridinhas das brasileiras. Se combinados com as franjas, que são a tendência do momento, deixam qualquer look maravilhoso.

Aposte em cores vivas no top e complemente com calças de tecido no tom branco e fique completamente linda e fresca nesse verão. Coloque cores também em seus acessórios, produzindo ainda mais o look.