Esses são os 5 perfumes masculinos nacionais MAIS ELOGIADOS e com bom custo-benefício

Essa época do ano é conhecida pelas diversas festas e confraternizações de final de ano. No meio dessas comemorações, muitos grupos aproveitam para realizar o famoso amigo secreto. E caso você se encontra neste momento buscando um presente para dar para o seu amigo, que tal escolher um perfume? Confira a seguir ótimas opções nacionais com bom custo-benefício.

Egeo Bom Black - O Boticário

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar, Tiramisu e Sândalo.

Club 6 Voyage - Eudora

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Américas - Mahogany

As notas de topo são Folha de Violeta, Pimenta Preta e Limão. As notas de coração são Mogno, Anis Estrelado e Gerânio e as notas de fundo são Cedro da Virgínia, Madeira de Âmbar, Patchouli ou Oriza e Almíscar.

Quasar Brave - O Boticário

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Homem Cor.Agio - Natura

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Canela, Maçã, Hortelã, Bergamota, Toranja e Pimenta Rosa. As notas de coração são Rosa, Couro, Lavanda, Lírio-do-Vale e Angélica e as notas de fundo são Âmbar, Cumarina, Cedro, Ládano e Copaíba.

