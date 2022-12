Zoe Saldana aparece em estreia de ‘Avatar 2’ com vestido que lembra as ondas do mar

Após 13 anos de preparação para Avatar voltar à vida, a estreia está cada vez mais perto e teremos Zoe Saldana novamente no papel de Neytiri para a continuação chamada ‘Avatar: O Caminho da Água’, que estreará nos cinemas em 15 de dezembro.

Ainda que os looks de estreia deste filme tenham sido de tirar o fôlego, é fato que o de Zoe Saldaña entrou no topo, como o melhor look. Importante por aqui também fazer uma menção honrosa a outros atores, incluindo Kate Winslet, que aos 47 anos exibia uma figura impressionante em um vestido cinza frente única.

A estreia foi realizada na Leicester Square de Londres, na última segunda-feira e, entre os convidados estavam Jourdan Dunn, Will.i.Am, Bailey Bass, Sigourney Weaver e, claro, o diretor James Cameron.

O look de Zoe Saldaña para a estreia de Avatar: O Caminho da Água

A atriz de 44 anos deslumbrou no tapete com um vestido curto com saia preta e uma transparência também preta por cima, um look que foi uma perfeita referência à história de Avatar, pois parecia que Zoe Saldaña tinha acabado de sair do mar.

Os cabelos foram penteados em ondas leves com efeito molhado, feito pela estilista Mara Roszak e que acompanhou o vestido assinado por Alexander McQueen - este incluía bordados com pedraria e design que lembrava à flores e ondas do mar.

Ao look, ela acrescentou um anel com pedra azul, um anel com pedraria verde e outros acessórios discretos em prata, que combinaram com o vestido. Além de uma maquiagem natural e brilhante.

Zoe postou um pouco dos bastidores onde mostrou mais sobre seu processo de estilização antes de brilhar no tapete do premiere.

Avatar: O Caminho da Água

Sam Worthington e Zoe Saldana retornam aos seus papéis como Jake Sully e Neytiri. Jake, uma vez um veterano militar em cadeira de rodas que se juntou ao projeto Avatar da RDA em Pandora, agora está vivendo sua vida no corpo de um Na’vi, os habitantes de pele azul desta lua. Ele e Neytiri construíram uma vida na selva, inclusive tendo filhos.

No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região