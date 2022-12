Você já sonhou competindo? Veja o que significa sonhar com competição

Você é uma pessoa competitiva? Sendo ou não, às vezes o sonho com uma competição pode acontecer. Contudo, é necessário não se preocupar em levar esse sonho ao pé da letra, pois ele pode representar diversos significados.

É comum, por exemplo, acordar com um sentimento de segurança após esse tipo de sonho. Porém, é preciso mentalizar positivamente que você é capaz. Pode ser também que esse sonho seja um aviso de alguma briga ou discussão que está prestes a acontecer. Nesse caso, você pode estar no centro do problema, por isso é preciso calma e neutralidade para intervir de forma correta. Além disso, caso você sonhe perdendo ou fracassando na competição, o significado pode ser algo totalmente ao contrário, e o sucesso pode estar mais próximo do que nunca.

Brincando em uma competição

A palavra competição nem sempre indica algo formal e a disputa pode ser totalmente em forma de brincadeira. Então se você se enxerga alegre, leve e brincando no sonho. pode representar a sua carência e que você quer chamar a atenção de alguém.

Competição

Porém, se a competição for séria, é preciso um equilíbrio entre o emocional e o racional para levar a vida da melhor forma. O sonho é uma prova que você é uma pessoa merecedora, mas que as coisas dependem de você. Continue plantando o bem para colher bom frutos, seja no trabalho, na relação familiar ou com amigos. Caso na disputa apareça algum companheiro ou companheira, é sinal que você serão felizes juntos, seja em algum negócio ou romanticamente.

