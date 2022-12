Telescópio James Webb da NASA capta sequência dramática no espaço; confira

Alguns dos primeiros dados do Telescópio Espacial James Webb da NASA mostraram que havia pelo menos duas, e possivelmente três, mais estrelas invisíveis que criaram as formas oblongas e curvas da Nebulosa do Anel do Sul.

Além disso, pela primeira vez, ao emparelhar as imagens infravermelhas do Webb com os dados existentes do observatório Gaia da ESA, os pesquisadores conseguiram identificar com precisão a massa da estrela central antes de criar a nebulosa.

Como detalhado pela NASA, os cálculos mostram que a estrela central tinha quase três vezes a massa do Sol antes de ejetar suas camadas de gás e poeira.

Após essas ejeções, agora mede cerca de 60% da massa do Sol. Conhecer a massa inicial é uma evidência crítica que ajudou a equipe a reconstruir a cena e projetar como as formas dessa nebulosa podem ter sido criadas.

Como destaque, a primeira imagem mostra uma estrela que desprendeu suas camadas de gás e poeira ao longo de milhares de anos. Ela aparece em vermelho na imagem à esquerda porque está rodeada por um disco de poeira em órbita semelhante em tamanho ao Cinturão de Kuiper do nosso sistema solar.

Enquanto algumas estrelas expelem suas camadas como atos solo “no palco”, os pesquisadores propõem que havia alguns companheiros com assentos na primeira fila – e pelo menos um que pode ter se juntado à estrela central antes de começar a criar a Nebulosa do Anel Sul.

Como detalhado pela NASA, é comum que pequenos grupos de estrelas, abrangendo uma variedade de massas, se formem juntos e continuem a orbitar uns aos outros à medida que envelhecem. A equipe usou esse princípio para voltar no tempo, milhares de anos, para determinar o que poderia explicar as formas das nuvens coloridas de gás e poeira.

Antes que a estrela moribunda perdesse suas camadas, a equipe sugere que ela interagiu com uma ou até duas estrelas companheiras menores. Durante esta “dança” íntima, as estrelas em interação podem ter lançado jatos de dois lados, que apareceram mais tarde como projeções aproximadamente emparelhadas que agora são observadas nas bordas da nebulosa.

As formas complexas da Nebulosa do Anel do Sul são mais evidências de companheiros invisíveis adicionais – suas ejeções são mais finas em algumas áreas e mais espessas em outras. Uma terceira estrela em estreita interação pode ter agitado os jatos, distorcendo as ejeções uniformemente equilibradas como arte giratória.

Além disso, uma quarta estrela com uma órbita um pouco mais ampla também pode ter “mexido o pote” de ejeções, como uma espátula passando pela massa na mesma direção todas as vezes, gerando o enorme conjunto de anéis nos limites externos da nebulosa.

Ainda de acordo com as informações, as duas imagens combinam dados de infravermelho próximo e infravermelho médio para isolar diferentes componentes da nebulosa. A imagem à esquerda destaca o gás muito quente que envolve as estrelas centrais. A imagem à direita traça os fluxos moleculares dispersos da estrela que chegaram mais longe no cosmos.

Texto com informações da NASA