Relacionamento: Você está em uma relação IOIÔ? Faça estes 7 questionamentos para descobrir

Relacionamentos tortos são ocasionados por diversos fatores. Um deles é a falta de solucionar problemas, resultando em uma imensa bola de neve. É muito comum ver casais que vivem terminando seus compromissos amorosos e os estabelecendo novamente. A causa desse tipo de “vai e vem” pode estar ligada com a necessidade gritante de resolver as questões problemáticas.

Embora este seja um sinal claro de relacionamento “ioiô”, nem sempre é possível identificar. Quando se está no meio de uma bagunça de sentimentos e conflitos, pode um custar um pouco mais até a ficha cair.

“Há muitas pessoas que não confiam no amor e colocam seus parceiros em intermináveis rodadas de separação e reconexão apenas para ver se seus parceiros realmente os amam o suficiente para aceitá-los de volta”, explica a psicóloga e pós-doutora Randi Gunther ao Psychology Today. “Se você quiser mudar seus padrões de comportamento ioiô, você precisará reconhecer e compreender as razões de seus conflitos. Muitos desses motivos subjacentes vêm de traumas de relacionamento anteriores e são curáveis quando se sabe o que o levou a se comportar dessa maneira.”

Embora seja um desafio reconhecer estar neste tipo de relação, não é impossível. Se faz necessário questionar a si mesmo sobre como as coisas têm sido conduzidas para se chegar a uma conclusão precisa. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere alguns questionamentos que podem ajudá-lo.

Você está em uma relação IOIÔ? Faça estes 7 questionamentos para descobrir

Você tem medo da intimidade? Você tem medo de ser conhecido profundamente? Você tem medo do fracasso? Você tem medo de ser rejeitado? Você sempre sente que pode haver algo melhor por aí? Você gosta de drama, agonia ou êxtase de separação e reconexão? Você vive colocando seu parceiro à prova?

Caso as respostas sejam positivas, está na hora de reconsiderar a conexão com o parceiro, identificar os problemas que os afetam e tratá-los de forma madura. Deixar passar em branco pode colaborar para uma bola de neve ainda maior, capaz de trazer danos no futuro.