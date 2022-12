Relacionamento: Como lidar com uma traição? Veja as dicas de um especialista Imagem: reprodução Netflix (@netflixbrasil)

A traição nunca é esperada em um relacionamento, porém costuma ocorrer com mais frequência do que gostaríamos. Se você já assistiu algum filme ou série ou até mesmo conversou com alguma amiga que foi traída, provavelmente se identificou com esse tipo de dor.

Existem diversos modos que quem foi traído encontra para lidar com a situação. Alguns costumam respeitar o luto, absorver a situação e se recuperam rápido. Outras pessoas já estão acostumadas com esse tipo de comportamento e conseguem seguir a vida rapidamente e outras ainda preferem ‘dar o troco’, seja com quem a traiu ou escolhendo outra ‘vítima’, o que pode não ser saudável. Mas será que existe alguma forma correta de lidar com a traição em um relacionamento?

Segundo entrevista da coach de relacionamento, Jenni Rochelle, ao Metro Reino Unido, o tema “trauma da traição” é vasto pois existem diversos tipos de experiências, que envolvem desde a quebra de confiança até abusos. Em uma relação romântica, é comum enxergar a traição como um tipo de trapaça. Mas a especialista comenta que, em alguns casos, a pessoa pode ser viciada em sexo ou em manter encontros com profissionais do sexo. Jenni também comenta que 70% dos parceiros viciados em sexo podem apresentar sintomas de estresse pós-traumático.

Principais formas de lidar com a traição

Em primeiro lugar, a coach pede para que a pessoa traída aceite que ela não tem culpa de nada e que não teria como aceitar ou mudar as coisas. Após isso, é preciso aprender a se amar novamente e em terceiro lugar reaprender a confiar novamente nas pessoas, pois é comum ter o medo de que a traição vai acontecer novamente.

