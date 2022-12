Perfumes femininos nacionais que você precisa conhecer

Existem milhares de fragrâncias no mundo da perfumaria e outras milhares sendo produzidas diariamente. Por isso, algumas ótimas fragrâncias podem ‘passar batido’. E se você está lendo esse texto, considere-se uma sortuda, pois com a lista a seguir elaborada pela youtuber Juliara Ferreira com os perfumes nacionais incríveis e que você nunca percebeu, você poderá adquirir uma fragrância praticamente exclusiva e com muita qualidade.

Glamour - O Boticário

O Boticário é uma das marcas de perfumes nacionais, porém algumas linhas mais famosas acabam ofuscando outras, como é o caso de Glamour. Um perfume floral frutado lançado em 2001 que traz as notas de Cítricos, Néroli, Mandarina e Ameixa em seu topo. Íris, Canela, Lilás, Flor de Laranjeira e Mimosa no corpo e em seu fundo possui as notas de Almíscar, Sândalo, Patchouli ou Oriza e Baunilha.

Ilía Viver - Natura

O perfume Ilía Viver não faz parte da linha regular da marca, mas de vez em quando a Natura revive a fragrância. E caso isso ocorra, você não pode deixar o perfume escapar. Ele também é um floral, porém cítrico, ideal para o uso diário.

LEIA TAMBÉM: Esses são os perfumes femininos importados mais FAMOSOS e mais VENDIDOS no Brasil

As notas de topo são Toranja e Frutas Vermelhas, suas notas de coração são Frésia e Magnólia e para finalizar as notas de fundo são Notas Amadeiradas e Baunilha.

Chic - Eudora

Uma marca nacional com bom custo-benefício. Chama atenção pelo mix de floralidade e a base adocicada, se transformando em um perfume versátil. Lembra Nina, de Nina Ricci.

Maçã, Peônia, Laranja, Bergamota, Limão e Cassis estão no topo da fragrâncias. As notas de coração são Jasmim, Maltol, Frésia, Lírio-do-Vale, Pêssego, Abacaxi e Pimenta Rosa e as notas notas de fundo são Baunilha, Segredo Eudora®, Âmbar e Sândalo.

Egeo Dolce Colors - O Boticário

As notas de topo são Morango, Mandarina e Cardamomo. As notas de coração são Peônia Rosa, Frésia e Jasmim Sambac e as notas de fundo são: Framboesa, Caramelo, Mousse de Leite, Almíscar e Cedro.