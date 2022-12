Para dormir melhor: 7 alimentos que você não deve comer antes de dormir

O sono é um momento reparador, que serve para recuperar as energias gastas durante o dia. Para que a sua saúde noturna seja plena, os especialistas recomendam dormir em torno de sete horas por noite. Contudo, alguns fatores podem acabar atrapalhando o descanso, entre eles a comida ingerida durante o dia.

O sono também pode ser afetado por distúrbios, estresse e questões relacionadas à saúde mental, mas o alimento é um dos motivos que é possível regular. Confira a seguir quais os alimentos que você deve evitar o consumo antes de dormir.

Café

O mais óbvio entre eles é o café, um dos principais culpados pelo sono desregulado. A cafeína, além de manter o cérebro ativo, é uma substância que demora para ser processada. Segundo o site The Sleep Doctor, a última xícara de café deve ser tomada antes das duas horas da tarde, pois o corpo humano leva de seis a oito horas para processá-lo por completo.

Chocolate

Você gosta de incluir o chocolate como uma sobremesa após a janta? Esse pode ser o motivo do seu sono desregulado. O chocolate amargo possui aproximadamente 79 miligramas de cafeína m 56 gramas de uma barra de cacau 70%, conforme explicado pelo Eat This!.

Tomate

Alimentos ácidos, como o tomate, podem perturbar o seu sono, principalmente se você já for diagnosticado com algum problema gastrointestinal. A sensação de azia e queimação faz com que você não desligue por completo durante o descanso.

Doces

Comer muito açúcar durante a noite faz com que a glicose aumente a quantidade de insulina, dificultando a vontade de adormecer.

Outros alimentos que dificultam o sono são:

Alimentos gordurosos;

Especiarias picantes;

Cerveja e vinho.

