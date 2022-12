Moda: 5 estilos de calças que serão tendência em 2023 e você precisa ter!

Para o próximo ano, as tendências em jeans apostam no conforto e são totalmente estilosas. O segredo será prestar atenção aos detalhes para criar equilíbrio na silhueta e aproveitar ao máximo os cortes da sua calça jeans.

Jeans que estarão em alta em 2023

Calça jeans larga

Apesar de não ser uma tendência que está estreando nas passarelas agora, ela continuará em alta nas próximas estações, já que a calça larga é uma peça ideal para compor tanto looks para o escritório, quanto looks casuais.

Você pode optar por looks totalmente largos, ou criar um equilíbrio entre calças largas e tops mais justos. Não importa a sua escolha, estas peças continuarão a ser um must-have para os guarda-roupas das fashionistas.

Cintura baixa: a tendência mais sexy de 2023

As calças de cintura baixa também chegou para ficar. No próximo ano, serão uma peça imperdível para seus melhores looks de street style.

Você verá esse corte em jeans, calças de veludo cotelê, calças sociais e todas as modalidades possíveis. Você gosta das vibrações dos anos 90 e 2000? É hora de aproveitá-los ao máximo!

Baggy Jeans

O corte em si é muito confortável e perfeito para criar looks jeans de impacto que tomam conta do street style; porém, é preciso ter cuidado ao combiná-los para não perder a harmonia.

O mais importante é que você escolha o tamanho correto do jeans, e para a parte de cima prefira peças mais justas como tops e até corsets.

Calça cargo

Esta calça é puro conforto e estilo. Elas são inspiradas na estética militar e serão as favoritas dos especialistas em moda em 2023.

Celebridades como J.Lo e Christina Aguilera as tornaram icônicas nos anos 2000 e hoje você as verá como parte dos melhores looks, então não hesite em aderir a esta proposta.

Calças flare

Outra protagonista dos anos 2000 voltou e não pretende partir tão cedo. A calça flare valoriza o corpo e nos enche de estilo. A chave é criar equilíbrio entre a parte superior e inferior do corpo, para que sua silhueta pareça perfeitamente equilibrada.