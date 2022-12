Maquiagem: confira dicas para copiar o visual gótico de Jenna Ortega, em ‘Wandinha’

Reprodução Aprenda a replicar o visual gótico mais famoso do momento. (Netflix)

A maquiagem Wandinha Addams está na moda! E isso se deve nada mais nada menos ao fato de que esse personagem protagoniza a nova série que Tim Burton.

Na série, Jenna Ortega interpreta o papel da enigmática adolescente, que é vista ostentando um visual icônico de beleza sombria e MUITO gótica: lábios de tijolo, tranças pretas e olhos magnéticos penetrantes. Uma estética que é praticamente o oposto do look pop californiano ensolarado da Barbiecore, uma tendência que virou moda nos últimos meses.

Como replicar o visual de beleza de Wandinha?

Se você, assim como nós, está amando essa tendência gótica, temos uma boa notícia: encontramos as melhores técnicas para recriar os looks de beleza da Wandinha! O maquiador e especialista em beleza, Claudio Fratoni, explicou à Vanity Fair da Itália e nós replicamos aqui.

Limpeza profunda

Para recriá-la, primeiro você deve exibir uma pele perfeita e luminosa. Nem é preciso dizer, mas o segredo para conseguir uma maquiagem perfeita é a limpeza adequada da pele.

Aplicação de base e blush

Depois de limpar a pele com o seu produto preferido, prossiga com a aplicação de uma base com acabamento semi-mate, NÃO brilhante.

Siga com um pouco de blush nas bochechas em um tom vermelho bordô e adicione um leve contorno sob as maçãs do rosto. Lembre-se de que o rosto deve ser bastante afinado, exceto pelos olhos, que devem ser arredondados para um olhar profundo e questionador.

Sombras em cores frias

Podemos facilmente alcançar o olhar misterioso e profundo com sombras de olhos cinza, preto ou marrom com tons frios, que são aplicados sobre toda a pálpebra móvel, aplicando-os de forma arredondada.

Em seguida, você tem que trabalhar muito com o rímel escuro (marrom ou preto), tendo o cuidado de mover os cílios para fora, alongá-los levemente e criar um olhar profundo. O delineador preto também é indicado, para a parte inferior do olho.

Tom labial

Para os lábios, ganham as cores escuras, que lembram uma atmosfera fúnebre. Tons de vermelho escuro, preto, roxo e marrom profundo são ideais para esse visual gótico; deve ser aplicado seguindo a linha natural dos lábios.