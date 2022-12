Inteligência Artificial prevê profissões que se tornarão obsoletas no futuro

Os softwares de Inteligência Artificial (IA) vem ganhando espaço na área acadêmica por sua capacidade de fazer previsões a longo prazo baseada em textos descritivos e até mesmo análise das redes sociais.

Cientistas, estudiosos do tema, escolas e até mesmo artistas tem usado ferramentas para construírem modelos, recriarem imagens e fazer previsões futurísticas, muitas deles nem sempre ancoradas na realidade.

Uma dessas tecnologias e o GPT Chat, desenvolvido pela OpenAI, que pode ser usada para prever praticamente qualquer coisa. E uma das coisas que foi perguntada para a IA por uma equipe de jornalistas do jornal espanhol Diario ABC é quais serão as 20 profissões que provavelmente deixarão de existir no futuro e serão substituídas pela Inteligência Artificial?

A pergunta dos jornalistas tem como base a simples constatação de que a evolução da tecnologia já fez desaparecer algumas profissões e os rápidos avanços com tecnologia de IA e aprendizado de máquina (machine learn) levam a crer que muitas outras desaparecerão em curto e médio prazo.

O software analisou os dados fornecidos e com base em seu vasto banco de dados chegou a 20 cargos que muito provavelmente deixarão de ser ocupados por seres humanos em um futuro próximo. Confira a lista:

Caixas de supermercado

Motoristas de taxi

Motoristas de ônibus

Condutores de trem

Funcionários do armazém

Operadores de telemarketing

Equipe de atendimento ao consumidor

Professores

Pessoal de serviços administrativos

Operadores de máquinas

Operadores de Linha de Produção

Operadores de sistemas de informação

Contadores

Analistas financeiros

Advogados

Médicos

Enfermeiras

Pesquisadores

Jornalistas

Designers gráficos

LEIA TAMBÉM: Telescópio James Webb da NASA capta sequência dramática no espaço; confira

Entretanto, tem-se que ter em mente que os dados com os quais a IA elabora suas previsões são alimentados por pessoas e estão longe de serem infalíveis, de forma que não há um grau de certeza absoluta nas respostas geradas pelo software. (Com Fayer Wayer)