Indonésia aprova lei que condena sexo fora do casamento. Veja qual é a condeção caso isso aconteça

O parlamento da Indonésia aprovou emendas que proíbem o sexo extraconjugal em em um pacote de mudanças no código penal. Críticos dizem que a mudança é um revés de liberdade no país.

Segundo o site Meganotícias, grupos de direitos humanos protestaram contra as emendas, pois consideraram um golpe de liberdades civis na região de maioria mulçumana.

“Tentamos fazer o possível para acomodar as questões importantes e as diferentes opiniões que foram debatidas. No entanto, é hora de tomar uma decisão histórica sobre as emendas ao código penal e deixar para trás o código penal colonial que herdamos”, comenta Yasonna Laoly, Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos.

Sexo fora do casamento pode dar prisão

Entre os diversos artigos da emenda, alguns trechos citam a criminalização do sexo antes do casamento e a coabitação (morar junto) de parceiros não casados. Segundo as críticas, existe um temor das novas regras impactarem a comunidade LGBTQIAP+, pois no país o casamento entre pessoas do mesmo sexo não é permitido.

Além dos grupos de direitos humanos, a medida também foi criticada por empresas, pois elas temem que isso afete o turismo local. Contudo, as autoridades locais insistem que estrangeiros que forem até Bali não estarão sujeitos à regra.

O texto informa que o sexo extraconjugal será punido com um ano de prisão. Já os casais que vivem juntos e não tem o matrimônio oficializado podem enfrentar seis meses de detenção.

Para Albert Aries, porta-voz da equipe responsável pela lei no Ministério da Justiça e Direitos Humanos, as emendas tem como objetivo proteger a instituição do casamento.

Já os grupos de direitos humanos dizem que a nova legislação é uma barreira para a modalidade e um aceno para o fundamentalismo. “Estamos retrocedendo [...] As leis repressivas deveriam ter sido abolidas, mas esta lei mostra que os argumentos dos acadêmicos no exterior são verdadeiros: que nossa democracia está indiscutivelmente em declínio”, disse o diretor da Amnistia Internacional para a Indonésia, Usman Hamid.