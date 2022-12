Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 9 a 11 de dezembro de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 11 de dezembro de 2022:

Áries

Será um fim de semana para aproveitar o seu tempo e deixar a preguiça de lado, lembre-se que é importante estar em movimento e alcançar todos os seus objetivos para se sentir pleno em sua vida.

Cuida da saúde e dos problemas de ansiedade. Cuidado com maus investimentos e pense duas vezes sobre o que você vai gastar seu dinheiro.

Coloque rosas brancas em sua casa para que as boas energias reinem. Você receberá um presente que não esperava de um novo amor; abra a porta para algo inesperado.

Touro

Você pensará no que deve fazer para conseguir o que tanto precisa em sua vida. Seja persistente em seus assuntos de trabalho. Você alcançará o sucesso, mas irá lidar com muitas energias negativas; proteja-se.

Tudo será a seu favor. Continue com o exercício, que o ajudará a se sentir melhor e a tornar sua mente mais ativa. No amor, você terá algumas divergências e desentendimentos, então procure conversar para ficar em paz no relacionamento.

Gêmeos

Neste final de semana você terá muitas tarefas pendentes do seu trabalho e deve organizar mais o seu tempo. Sei que seu signo gosta de chamar a atenção e que todos o admiram, mas lembre-se, o mais importante é aquilo que o deixa feliz também.

Não brigue mais tanto com seu parceiro e tente entender que às vezes não estamos de bom humor e é preciso recuperar a calma.

A luz espiritual e intuição estará mais forte em sua vida. Tome cuidado com dores de cabeça e pescoço por conta do estresse; seja mais saudável. Um animal de estimação será importante em sua vida.

Câncer

Você vai recomeçar em todos os aspectos da sua vida. É um momento de metamorfose e elevação espiritual.

Banhos para a prosperidade e abundância podem dar certo. Chance de descobrir uma gravidez e fertilidade em alta. Cuide das dores nas costas e nos rins.

Economize e não gaste só por gastar, lembre-se que você já precisa poupar para se sentir seguro. Estudos fazem toda a diferença.

Leão

Fim de semana de muitas tarefas de trabalho pendentes. Tente estar no seu melhor e manter uma boa atitude. Você fará um curso que o ajudará a conseguir o melhor em sua vida.

Em questões de amor nunca espere o que não virá; às vezes essa pessoa não é para você, então você não deve ficar obcecado e virar a página. Um novo amor que pode ser do signo de Áries ou Libra entrará em sua vida e será muito compatível com você.

Use roupas leves e perfume para estimular a boa sorte em sua vida. Uma gravidez pode acontecer. Evite se envolver em fofocas e polêmicas no trabalho para não causar problemas.

Virgem

Você viverá muitas surpresas ao seu redor e o que você tanto desejou vai chegar em sua vida. Você continuará com seus estudos ou trabalho e se destacará.

Evite beber muito álcool, pois esse é seu ponto fraco. Chance de atrair força espiritual e o que deseja. Um amor do passado vai desejar voltar e entrará em contato. É hora de reorganizar os móveis e pintar a casa para entrar no ano que vem com boas energias.

Libra

A força e sorte estará do seu lado. Saiba bem o que deseja, pois será realizado. Você deve colocar sua mente em um modo positivo para que tudo o que você precisa chegue até você.

Retire da sua vida amores e amizades que não te fazem bem. Você permanecerá muito estável com seu parceiro; apenas tente não sufocar o relacionamento e todos devem ter seu tempo.

Procure se vestir com cores fortes para atrair abundância. O amor verdadeiro pode chegar. Tente descansar e tenha tempo para relaxar.

Escorpião

Abundância e poder de atração. Uma cirurgia ou mudança sairá bem. Às vezes, seu signo fica faz o que não quer para evitar machucar os outros, mas lembre-se de que é hora de se colocar em primeiro lugar.

Tente colocar suas ideias e objetivos para alcançá-los mesmo que os outros não apoiem. No amor, você continuará em paz com seu parceiro e pode dar um passo importante para o futuro do casal.

Sagitário

Fim de semana de muitas ao seu redor, principalmente no ambiente de trabalho. Uma boa oportunidade no trabalho ou novos negócios. Abundancia.

Você recebe um presente que não esperava de um novo amor que o encherá de alegria. Um desejo será realizado.

Seus próprios interesses movem seu mundo, mas você também deve ajudar os outros, pois isso será muito especial.

Capricórnio

Este fim de semana será de muitas surpresas. Finalmente chega sorte no trabalho e isso o deixará mais tranquilo. Não alimente a frustração, pois não é possível controlar tudo. Tente ficar calmo e analisar tudo o que vai fazer em sua vida pessoal.

Você recebe uma surpresa financeiras. No amor, se essa pessoa não o valoriza e não quer nada com você, não implore e busque novos caminhos. Lembre-se que os sentimentos devem ser verdadeiros. Chegará alguém de Áries ou Libra que falará sobre o amor verdadeiro com você.

Aquário

Fim de semana para mudar sua vida sentimental. É hora de decidir com quem quer compartilhar sua vida a dois e alcançar a plenitude.

Novos objetivos financeiros, mas lembre-se de não falar sobre isso com qualquer pessoa para não atrair a inveja.

Continue sendo mais maduro e busque seu bem -estar e o de sua família. O trabalho será recompensado. Às vezes, seu caráter forte o coloca em apuros, por isso você deve medir suas palavras e ações.

Peixes

Neste final de semana você colocar tudo em dia; evite ter esgotamento mental e físico, use a saúde, alimentação e meditação para que suas energias sejam restauradas.

Um novo ciclo de prosperidade e de sorte em sua vida. Quem é solteiro receberá um amor de Áries , Câncer ou Escorpião que será muito compatível. Um convite. Uma viagem é planejada.

