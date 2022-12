Esses são os perfumes femininos importados mais FAMOSOS e mais VENDIDOS no Brasil Imagem: Pexel

Neste final de ano, além de buscar presentes para presentear alguém querido, muitas pessoas acabam dando mimos para si mesmas. Seja uma roupa nova, uma maquiagem ou até mesmo um perfume, essa é a hora de pensar no tanto que você trabalhou durante todo o ano e escolher um agrado diferente, podendo caprichar na escolha. E se você está pensando em adquirir um perfume, que tal escolher entre os importados mais famosos presentes no mercado? Veja a lista a seguir.

212 VIP Rosé - Carolina Herrera

As notas de topo são Champanhe Rosé e Pimenta Rosa. As notas de coração são Flor de Pêssego e Rosa e as notas de fundo são: Almíscar Branco e Notas Amadeiradas.

La Vie Est Belle - Lancôme

As notas de topo são Groselha Preta e Pera. As notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira. Já as notas de fundo são: Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

Good Girl - Carolina Herrera

As notas deste perfume são Amêndoa, Café, Bergamota e Limão na abertura. Tuberosa, Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Rosa Búlgara no meio da fragrância e Fava Tonka, Cacau, Baunilha, Pralinê, Sândalo, Almíscar, Âmbar, Madeira de Cashmere, Canela, Patchouli ou Oriza e Cedro no fundo.

L’Interdit Eau de Parfum - Givenchy

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração são: Tuberosa, Flor de Laranjeira e Jasmim Sambac e as notas de fundo são: Patchouli ou Oriza, Baunilha, Ambroxan e Vetiver.

Libre - Yves Saint Laurent

Notas de topo: Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. Notas de coração são: Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim. Notas de fundo: Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

Euphoria - Calvin Klein

As notas de topo são Flor de Cereja, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rosa, Violeta e Lilás e para finalizar ,as notas de fundo são Bambú, Almíscar e Sândalo.

