Baila, Vini: esse é o motivo dos jogadores brasileiros sempre comemorarem os gols dançando

Dança representa alegria, cultura e partilha. Afinal, geralmente as pessoas dançam em grupos. E é exatamente isso que acontece durante os jogos de futebol, seja em uma Copa do Mundo ou não. As ‘dancinhas’ estão presentes há muito tempo no futebol nacional, ganhando força na última década após os jogadores criarem ou imitarem coreografias próprias para cada gol feito.

Por que incomoda?

O jogador Vinicius Junior, que saiu do Flamengo para brilhar no Real Madrid, incomodou algumas autoridades do futebol internacional. Conforme texto do Portal Rap Mais, o presidente da presidente da Associação de Empresário de Jogadores da Espanha, disse: “Deve-se respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quiser sambar que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que se tem de fazer é respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer papel de macaco”.

Após o comentário, diversos jogadores criticaram a fala do empresário e o próprio jogador respondeu. Em vídeo postado nas redes sociais, Vini respondeu: “Obrigado pelo apoio! Eu não vou parar!” E usou a tag “Baila, Vini. Jr”.

Copa do Mundo

Mesmo com o caso ocorrendo em setembro, as danças dos jogadores brasileiros continuaram incomodando nos jogos da Copa do Mundo. Após goleada de 4 a 1 do Brasil sobre a Coreia do Sul em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial, que para cada gol existia uma coreografia, o ex-jogador e comentaria da ESPN norte-americana, Alejandro Moreno, defendeu a Seleção Brasileira das críticas sobre as danças brasileiras.

“Eles (brasileiros) dançam antes de vencer, dançam quando vencem, dançam depois de marcarem um gol, eles dançam antes de marcarem um gol, faz parte da cultura deles. Se você não gosta de assistir, eu não me importo. Porque eles conquistaram o direito de comemorar o gol do jeito que eles quiserem comemorar. Se você quer que o Brasil não dance, não deixe eles fazerem gols e boa sorte com isso”.

E esse é o motivo por qual os brasileiros dançam após cada gol. Porque dança é alegria, e se ela incomoda, é só não tomar gol.