Os signos que podem se desesperar por amor

Quando o assunto é amor e romance, alguns signos do zodíaco tendem a se desesperar quando as coisas não caminham exatamente da forma que eles sonharam ou esperam.

Confira quais são e como isso acontece:

Touro

O taurino pode ter uma essência controladora e isso faz com que ele se sinta desesperado quando algumas coisas não saem como o planejado, especialmente no amor. Ele sente que as falhas só podem ser solucionadas se ele tomar as iniciativas e apontar o caminho, uma percepção que o deixa muito vulnerável a tristeza e carregando fardos que não são seus.

Gêmeos

O geminiano pode ser ótimo em conquista, mas o amor costuma ser algo que o tira um pouco do sério. Esse signo pode se deixar levar sem limites para conseguir o que deseja e não tem muita paciência, o que tende a deixá-lo buscando respostas rápidas. Para uns, isso tende a pressionar e levanta uma bandeira vermelha. É preciso ir com calma quando o assunto é construir a reciprocidade!

Câncer

Repleto de sentimentos e de vontade de saber tudo o que acontece na conexão, o canceriano pode se desesperar quando assume o amor. Além de romântico, suas expectativas se elevam muito e ele logo esperará bastante da outra pessoa e do relacionamento que é formado. Como quer ser cuidado e correspondido, gestos como demorar ao responder uma mensagem já podem tirar a sua paz.

Leão

O leonino é muito decidido e tem um grande senso sobre seu valor. No amor, isso faz com que ele seja intenso e também crítico, pois está sempre em busca de aprovar ou não as atitudes do outro. Como coloca padrões altos, pode ficar desesperado e tenso quando as coisas tomam um rumo diferente do esperado. Ele gosta de ser surpreendido sempre com mais e nunca com menos.

