Maquiagem: 5 ideias de maquiagem para o Natal para você ficar ainda mais linda

Você é daquelas que se arrumam para ficar na sala de casa no Natal? Seja para aproveitar da ceia à meia noite, ou para se atrever a uma festa pós virada, o importante é não errar no look.

Porque não basta um bom lookinho para estar impecável, produzir a maquiagem para a noite natalina, também te garante a encrementar seus looks, já que faz toda a diferença no seu visual!

Além de complementar o vestido e os sapatos (ou pode ser chinelo de dedo, se for ficar em casa), a maquiagem ajuda a tirar o máximo proveito dos seus traços, brincando, seja com as cores, seja com a forma de aplicar os produtos.

5 ideias de maquiagem para o Natal lindas e modernas para se inspirar neste ano

Lábios brilhantes

Se você quer que seus lábios sejam os protagonistas do seu look nesta estação, use um batom vermelho e sele com uma camada de glitter. Essa tendência é uma das mais marcantes em 2022 e vale a pena experimentar!

Olhos com sombras marrons

Outra ótima opção de maquiagem para o Natal é dar um toque especial aos clássicos olhos esfumados em tons de preto e apostar nas cores marrom e marrom claro. Adicione um batom levemente vibrante e você terá uma aparência perfeita.

Maquiagem glowy

Não há melhor época do ano para brilhar do que esta, então use o Natal como desculpa para deixar o visual mais radiante. Para não exagerar, prepare a pele com cremes iluminadores e escolha um brilho labial e sombras que dêem um toque glow ao rosto.

Smokey eyes

Outra forma de fazer o olhar brilhar, sem exagerar, é optar por olhos esfumados com os clássicos tons escuros e aplicar um pouco de sombra com glitter. Selena Gomez é rainha dessa arte e sempre nos serve como inspiração.

Olhar com um pouco de cor

Se você gosta mais de experimentar cores, nada melhor do que brincar com sombras e delineadores de tons intensos.