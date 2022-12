Horóscopo revelador de dezembro para os signos de Touro, Virgem e Capricórnio

Dezembro de 2022 começou e cada signo do zodíaco recebe um horóscopo revelador que trará acontecimentos, energias e respostas sobre os próximos dias.

Confira as previsões para Touro, Virgem e Capricórnio:

Touro

Você terá muito trabalho e finalizará questões importantes. Seu signo deve estar ocupado com o próprio desenvolvimento para que sua energia flua com facilidade e avance em seus projetos de vida.

Uma viagem pode surgir. Serão 31 dias de muitas surpresas agradáveis e novas emoções. Os caminhos em sua vida pessoal ou em suas atividades de trabalho são abertos.

Uma novidade ou novo bem será alcançado. Notícias sobre casamentos e relacionamentos que podem evoluir para algo mais sério.

Veja também: Horóscopo revelador de dezembro para os signos de Áries, Leão e Sagitário

Virgem

A energia positiva cresce e você pode fazer tudo o que planejou. Oportunidades para aproveitar a vida familiar e de ajudar seus entes queridos.

Tome cuidado com perdas ou fraudes; tenha atenção ao assinar qualquer coisa. Um presente ou um bônus por seu bom desempenho. Ignore a fofoca e deixe passar a raiva; controle melhor seu impulso de vingança.

Você realizará um novo projeto de trabalho e terá lucros. Cuidado com as dores de cabeça ou pescoço. Um ex que pode ser do signo de Áries ou Gêmeos pode voltar.

Capricórnio

Este mês você terá sorte e boas atitudes. O trabalho é recompensado e tudo é finalizado com excelência, inclusive nos estudos. Gerencie seu tempo para não ter coisas negativas em mente e atrair ainda mais positividade.

No amor, você pensa muito em deixar seu parceiro ou trocá-lo por outra pessoa; cuidado para não se iludir com fantasias e pense bem na decisão que vai tomar.

O dinheiro vem para você que não esperava ou novo trabalho rende uma renda extra. Será um mês cheio de presentes e muitas festas; aproveite.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!