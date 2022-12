Galáxia misteriosa detectada pela NASA fornece informações ocultas do universo primitivo

Espreitando por trás do brilho de uma estrela brilhante em primeiro plano, os astrônomos descobriram o exemplo mais extraordinário até agora de uma galáxia próxima com características que são mais parecidas com galáxias no distante universo primitivo.

Com apenas 1.200 anos-luz de diâmetro, a minúscula galáxia HIPASS J1131-31 foi apelidada de “Peekaboo” por causa de seu surgimento nos últimos 50 a 100 anos por trás da estrela em movimento rápido que estava obscurecendo a capacidade dos astrônomos de detectá-la.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a nova pesquisa mostra evidências tentadoras de que a Galáxia Peekaboo é o exemplo mais próximo dos processos de formação de galáxias que geralmente ocorreram não muito depois do big bang, 13,8 bilhões de anos atrás.

Os astrônomos descrevem galáxias como Peekaboo como “extremamente pobres em metais” (XMP).

Elementos mais pesados foram forjados por estrelas ao longo da história cósmica, construindo o universo geralmente rico em metais em que os humanos se encontram hoje.

Como detalhado pela NASA, a vida como a conhecemos é feita de “blocos de construção” de elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro e cálcio.

Embora as primeiras galáxias do universo fossem XMP por padrão, também foram encontradas galáxias pobres em metal no universo local.

Peekaboo chamou a atenção dos astrônomos porque, não só é uma galáxia XMP sem uma população estelar mais velha substancial, mas a apenas 20 milhões de anos-luz da Terra, está localizada a pelo menos metade da distância das galáxias XMP jovens conhecidas anteriormente.

Peekaboo foi detectado pela primeira vez como uma região de hidrogênio frio há mais de 20 anos com o radiotelescópio australiano Parkes Murriyang. Observações no ultravioleta distante da missão espacial Galaxy Evolution Explorer da NASA mostraram que ela é uma galáxia anã azul compacta.

Como detalhado pela NASA, o Telescópio Espacial Hubble da NASA foi capaz de resolver cerca de 60 estrelas na pequena galáxia, quase todas as quais parecem ter alguns bilhões de anos ou menos.

As medições da metalicidade do Peekaboo pelo SALT completaram a imagem. Juntas, essas descobertas destacam a principal diferença entre Peekaboo e outras galáxias no universo local, que normalmente têm estrelas antigas com muitos bilhões de anos.

As estrelas de Peekaboo indicam que é uma das galáxias mais jovens e menos enriquecidas quimicamente já detectadas no universo. Isso é muito incomum, pois o universo local teve cerca de 13 bilhões de anos de história cósmica para se desenvolver.

Ainda de acordo com as informações, a equipe de pesquisa planeja usar o Hubble e o Telescópio Espacial James Webb para fazer mais pesquisas sobre Peekaboo, para aprender mais sobre suas populações estelares e sua composição de metal.

Texto com informações da NASA