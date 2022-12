Esses são os perfumes masculinos MAIS MARCANTES da atualidade

Você gosta de perfumes com alta fixação e que exala por todo ambiente, deixando um rastro perfumado? Então confira os perfumes a seguir. Segundo o especialista Junior Barreiros, essas 5 fragrâncias nacionais são as mais poderosas e mais marcantes do momento.

Black Mamba - Sapientiae Niche

Segundo o especialista, esse é um dos melhores perfumes da marca de nicho nacional. É uma fragrância ideal para usar à noite ou em dias mais frios, pois é sexy e atraente.

As notas de topo que compõem a fragrância são Café Arábica, Fumaça de Agarwood e Avelã. As notas de corpo são Gerânio Egípcio, Ylang Ylang, Mel da Etiópia, Cedro da Virgínia e Íris e as notas que finalizam a fragrância são Patchuli, Bálsamo do Peru, Labdadum, Sampaquita, Ébano, Absoluto de Baunilha e Mirra.

Malbec X - O Boticário

Lançado em 2022, essa fragrância se destaca entre os perfumes nacionais. O perfume também é ideal para a noite e é muito elogiado pelo publico feminino.

As notas de topo desta fragrância são Folhas de Violeta, Yuzu, Mandarina e Toranja. As notas de coração são Benjoim, Cardamomo e Fator X e as notas de fundo são: Couro, Camurça, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

Altum Magnis - In the Box

Com alta concentração, esse é um perfume super amadeirado, ideal para homens que gostam de aromas com virilidade. Por isso, não costuma agradar todo tipo de homem e sim aqueles que curtem fragrâncias retros.

É composto por notas de Açafrão, Laranja Sanguínea, Rum, Limão Siciliano e Junípero ou zimbro no topo. Cardamomo, Mate, Fava Tonka, Patchouli ou Oriza e Rosa no coração e Couro, Cashmeran, Sândalo e Cedro no fundo.

Scott - Ja Essence de La Vie

Outra marca de perfumes nacionais com bom-custo benefício. Scott leva dois tipos de bebidas em seus acordes, deixando um aroma potente. É um perfume mais versátil, por isso combina com mais ocasiões do que os outros perfumes citados.

Suas notas são Menta, Violeta, Conhaque, Sálvia, Cedro, Whisky, Madeira de Guaico, Couro, Âmbar, Caramelo e Musgo de Carvalho

Essencial Único - Natura

Uma das fragrâncias nacionais lançadas neste ano de 2022 que mais fez sucesso entre os homens.

As notas de topo são Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela. As notas de coração são Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia e as notas de fundo são: Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar.

