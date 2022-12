Essas são as carnes MAIS CARAS DO MUNDO

O vídeo em que jogadores da Seleção Brasileira aparecem jatando no Catar uma peça de carne folheada a ouro levantou diversas polêmicas nas redes sociais, devido ao preço do prato, que pode custar mais de R$ 3 mil reais no local. Contudo, esse não é o valor mais caro pago em algum tipo de carne. já que é possível encontrar outros tipos de cortes, seja de boi ou não, por preços bem mais alto. Confira a seguir os valores das carnes mais caras do mundo.

Galinha Ayam Cemani

O frango é conhecido por ser uma das carnes mais baratas do mercado. Contudo, algumas espécies podem apresentar um preço bem mais caro que o normal. a Ayam Cemani, por exemplo, é uma galinha preta nativa da Indonésia e suas coxas grossas faz com que o animal seja utilizado em rinhas e corridas de galos, conforme relatado pelo Megacurioso. Porém, o sabor da sua carne também chama a atenção e eleva o preço da iguaria. Cada animal pode pesar em média 10 quilos (macho) e 8 quilos (fêmea). Sendo assim, o valor do animal pode chegar a US$ 2,5 mil (R$ 12.996 na cotação de 8 de dezembro às 14h15 de Brasília).

Bife Kobe

Um pouco mais conhecido, o bife Kobe já ganhou diversos ‘adeptos’ pelo mundo, sendo considerado uma das carnes mais saborosas de todas. Criado em Hyogo, Japão, o gado da raça Tajima Black foi desenvolvido para apresentar uma carne macia, texturizada e marmorizada. O quilo desse tipo de carne pode chegar a US$ 425 (R$ 2.209).

Enguia-americana

Se você prefere peixe à carne ou frango, você pode optar por experimentar uma enguia-americana pescada na costa do Maine. O animal é adquirido por empresas asiáticas especializados em aquicultura (produção de organismos aquáticos) e pecuária, que criam e depois vendem o produto no mercado de enguias e para a indústria de restaurantes orientais. Apenas 400 pescadores podem pescar o animal, por isso o mercado é limitado. Um filhote de enguia americana ultrapassa o valor 4 mil dólares (2.0821 de reais na cotação atual).

Wally’s Porterhouse

A carne mais cara do mundo é a Porterhouse, também chamada de T-Bone. Ela é vendida pelo restaurante Wally’s Wine & Spirits, dos Estados Unidos. Localizado em Las Vegas, uma peça de bife de 1,7 quilos custa US$ 20 mil (R$ 104 mil). O valor se dá não apenas em si, mas também pelo preparo. Antes de chegar na mesa, ela é cozinhada em carvão japonês, madeira de amêndoa e é servida em molho bordelaise com trufas negras.

