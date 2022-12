Essas 4 fragrâncias possuem ‘cheiro de banho tomado’

Você é do time que gosta de perfumes refrescantes para utilizar no dia-a-dia? Então confira as dicas a seguir da YouTuber Juliara Ferreira, que lista 4 bons perfumes que exalam “cheiro de banho tomado”.

Uma Tarde na Toscana - Mahogany

O perfume nacional Uma Tarde na Toscana é para aquelas mulheres que gostam de um aroma floral de rosas e com características bem alegres. No início, seu cheiro se apresenta mais frutado e fresco e desenvolve para os acordes florais.

As notas de topo são Pera e Bergamota. As notas de coração Rosa, Lírio-do-Vale e Patchouli e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Bluish Light - In The Box

Inspirado no importado Light Blue Intense, de Dolce&Gabbana, esse perfume traz intensidade é uma ótima fixação. Segundo a especialista, seu aroma lembra uma limonada Suíça adocicada.

Suas notas de saída são limão, maçã granny. No corpo leva cravo francês e jasmin e finaliza com madeira de âmbar, cedro e almíscar.

Floratta in Blue - O Boticário

Essa clássica fragrância lançada em 1998 é uma das mais famosas da marca e também uma das mais utilizadas. Um perfume agradável e que não incomoda o olfato tanto de quem está usando quanto de quem está próximo.

As notas de topo são Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa. As notas de coração Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e os últimos acordes Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

Sicilia- JA Essence de La Vie

Inspirado em Sicily, de Dolce&Gabbana.

Leva Banana, Madressilva, Flor de Laranjeira, Bergamota e Aldeídos no topo. Noz-moscada, Jasmim, Jacinto, Hibisco e Rosa no corpo e Almíscar, Sândalo e Heliotrópio.

