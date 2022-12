Escarlatina: saiba mais sobre essa doença que afeta principalmente crianças e adolescentes

A escarlatina é um tipo de doença contagiosa causada a partir da bactéria Streptococcus do grupo A. Os sintomas principais da condição são parecidos com o de gripe, como dor de garganta, febre alta, vermelhidão intensa da língua e manchas vermelhas na pele com textura áspera.

A condição afeta principalmente crianças em idade escolar, ou seja, aquelas que começam a frequentar a creche ou a pré-escola, e se estende até a adolescência, em torno dos 15 anos. Contudo, ela também afeta os adultos.

O principal modo de transmissão é por meio da saliva, a partir da tosse, espirro, beijo e objetos compartilhados de pessoas que estão infectadas pela bactéria. Mesmo causando desconforto e sendo extremamente contagiosa, a infecção não é considerada grave, sendo tratada com o uso de antibiótico indicado pelo médico.

Mesmo com a infecção não sendo alarmante, de acordo com o Catraca Livre, na última semana um surto de escarlatina tomou conta no Reino Unido, com 800 casos sendo registrados e seis mortes confirmadas em decorrência da infecção.

Os principais sintomas da doença se assemelham aos de gripe e são:

Dor de garganta intensa;

Febre alta;

Língua avermelhada, com bolinhas esbranquiçada e ‘aparência de morango’;

Placas esbranquiçadas na língua;

Placas brancas na garganta;

Vermelhidão nas bochechas;

Falta de apetite;

Cansaço excessivo;

Dor na barriga;

Manchas vermelhas na pele com aspecto áspero.

Segundo a publicação, mesmo sendo mais comuns em adultos, a escarlatina pode afetar adultos em até três momentos durante a vida, já que existem três formas diferentes da bactéria que causa a enfermidade. Já as crianças costumam apresentar os sintomas na primavera e no verão.

Tratamento

O tratamento é indicado por um médico especializado, como o pediatra em casos de crianças. O médico pode indicar o uso de antibióticos, como a penicilina.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar doenças. Caso você ou seu filho apresente sintomas ou tenha alguma dúvida, consulte um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um profissional de saúde.

