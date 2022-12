Casal diz que pedido de divórcio salvou a relação: “melhor do que nunca” Imagem: reprodução Metro UK/Picture Courtesy Alex Scanlon/SWNS

Você já passou por alguma crise em seu relacionamento? Ter altos e baixos em um namoro, noivado ou casamento não é algo saudável, mas pode acontecer com frequência. E foi exatamente isso que aconteceu com um casal, que após uma crise na relação, se separou e pediu o divórcio. Contudo, a dupla acabou voltando… E agora dizem que estão mais felizes do que nunca.

De acordo com relato ao Metro UK, o casal Alex Scanlon, de 26 anos, e Josh, de 27, tiveram um relacionamento problemático da primeira vez.

Eles começaram a namorar em abril de 2018 após conhecerem no Facebook. Em apenas duas semanas eles já estavam noivos e se casaram oito meses depois, em dezembro daquele mesmo ano.

“Estávamos em um bar e decidimos ir comprar anéis de noivado. Em dezembro, eu me virei e disse: ‘vamos nos casar’”, explica Alex.

Poucas semanas depois, a jovem descobriu que estava grávida de alguns meses. O bebê Harper nasceu em abril de 2019.

“Eu tive depressão pós-parto ruim, e estávamos constantemente competindo um com o outro sobre quem fazia mais”, comenda a mulher.

LEIA TAMBÉM: Veja o que aconteceu com Rosemeri dos Reis, a primeira esposa de Pelé

A nova responsabilidade na vida do casal acabou causando alguns problemas e eles entenderam que “estavam de luto por nossas antigas vidas”.

Em setembro de 2020, a família decidiu se separar, mas eles não sabiam que o pedido de divórcio iria salvar o relacionamento. Após três meses de término, o casal voltou a se reunir e até trocaram novos anéis para “começar de novo”.

Casal decidiu tentar mais uma vez

Em um feriado de Dia de Ação de Graças, a jovem acabou discutindo com o seu novo parceiro e decidiu procurar Josh. “Eu mandei mensagem para ele e disse que sentia a falta dele e que achava que haviam cometido um erro.” Naquela mesma noite o ex parceiro foi até a casa de Alex.

“Alex me ligou e seu comportamento parecia diferente. Ela estava falando comigo de uma maneira que me fez sentir como se tivesse sentido minha falta. Quando realmente decidimos voltar a ficar juntos, levamos as coisas devagar”, comenta o rapaz.

Naquela altura da separação, a dupla já havia gastado £ 1.600 com o divórcio (cerca de 9.535 reais na cotação de 7 de dezembro às 19h26 de Brasília) e resolveram conversar com os advogados para cancelar o processo.

“Nós nos concentramos menos na conexão sexual e mais na conexão emocional. Por cerca de duas semanas não dormimos juntos’, diz Josh.

Em julho de 2021, Alex engravidou novamente. Ophelia nasceu em abril de 2022, e eles dizem que agora o casamento está “melhor do nunca”.