O aplicativo de mensagens WhatsApp já conta com um novo recurso que foi liberado recentemente para todos os usuários.

Como detalhado pelo blog do app, a novidade está disponível para os sistemas Android e iOS.

“Estamos empolgados para trazer os avatares para o WhatsApp, uma forma nova e personalizada de se expressar”, detalhou.

Assim é possível utilizar o novo recurso de personalização do app WhatsApp

O avatar é uma versão digital sua que pode ser criado a partir de bilhões de combinações de estilos de cabelo, características faciais e roupas.

No WhatsApp, agora você utilizar seu avatar personalizado como foto do perfil ou escolher um dos 36 adesivos personalizados que refletem várias emoções e ações diferentes.

“Enviar um avatar é uma forma rápida e divertida de compartilhar sentimentos com amigos e familiares. Também pode ser uma ótima maneira de se representar sem usar sua foto real, assim você garante sua privacidade”.

“Para muitas pessoas, esta será a primeira vez criando um avatar, e nós vamos continuar oferecendo melhorias de estilo, incluindo iluminação, sombreamento, texturas de cabelo e muito mais, o que tornará os avatares ainda melhores com o passar do tempo”, informou no site oficial.

Ainda de acordo com as informações, a novidade já está disponível para todos os usuários. Para criar, é necessário acessar Configurações, no menu do app. Confira:

Crédito (Reprodução)

Texto com informações do blog do app