A intuição de alguns signos despertará no próximo fim de semana

O segundo fim de semana de dezembro de 2022 está chegando e alguns signos do zodíaco terão a intuição despertada, o que pode trazer revelações e respostas que foram esperadas com ansiedade.

Saiba quais são esses signos e como eles devem aproveitar essa energia poderosa a seu favor:

Sagitário

Constatações e descobertas são feitas durante esta fase e isso o ajuda a valorizar as pessoas importantes em seu caminho. É possível que a verdade sobre algumas relações o deixem mais sensível, o que pede cuidado e calma; a paixão ou a raiva podem chegar a níveis extremos. Prefira se dedicar aos seus próprios sentimentos e as palavras que surgem em sua mente; pense antes de falar. Sua perspectiva intuitiva deve ser levada com harmonia.

Capricórnio

A intuição está completamente ligada com seu coração e mente agora! É hora de prestar a atenção e receber as mensagens de forma aberta, deixando algumas armaduras no passado. Expresse-se e compreenda as questões que envolvem principalmente seus relacionamentos e aquilo que desperta sua paixão verdadeira. Permaneça nos objetivos e afaste-se de problemas desnecessários.

Aquário

Reflexões profundas sobre seus sentimentos e vida amorosa podem alcançar o seu inconsciente no próximo fim de semana. Isso aumentará sua intuição e sensibilidade nos próximos dias, fazendo-o olhar para o passado e absorver lições importantes dos acontecimentos. Permita que isso toque seu coração e alimente seu interior com renovação; sua criatividade se beneficiará.

