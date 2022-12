A imagem que você escolhe revela o que desperta seu ciúme

A conexão entre as imagens que escolhemos e nosso subconsciente podem ajudar a revelar alguns aspectos da nossa personalidade. Aliado ao Tarot e Oráculos, podemos compreender algumas questões profundas.

Escolha uma imagem e saiba o que ela pode revelar sobre aquilo que desperta seu ciúme:

Reprodução (Christian Schloe)

Quem optou pela primeira imagem pode se perder no ciúme quando desconfia do outro por não ter o que quer na hora que deseja. Distanciamentos que por vezes são necessários por exigências da vida podem desatar sentimentos de insegurança e de que as coisas não vão bem, quando na verdade nem sempre essa é a realidade.

É importante manter a calma e lembrar sempre que cada um é responsável por escrever a própria história, por isso deve dedicar tempo a si mesmo e se colocar em primeiro lugar. Ao respeitar seu protagonismo e compreender o espaço do outro, esse ciúme pode ir minguando.

Reprodução (Christian Schloe)

Quem escolheu a segunda imagem pode ter medo do passado ou mantém suas inseguranças atadas às experiências que a outra pessoa já viveu. Aqueles amigos de longa de data podem desatar o ciúme e isso o leva a agir de maneira infantil, caindo em birras ou desentendimentos que nem sempre tem fundamento.

É importante focar mais no presente e aceitar que sua energia alegre, leve e despreocupada não só o deixará mais atraente e belo, como também pode ser a chave para se reconciliar com a própria segurança e autoestima.

As imagens usadas são do artista Christian Schloe, um austríaco que se dedica a obras surrealistas desenhadas digitalmente, pinturas e fotografia.