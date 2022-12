5 coisas que os astronautas não devem comer no espaço

Ser astronauta não é tão fácil e emocionante como sugerem os filmes de Hollywood. Além do intenso treinamento, muitas vezes por anos a fio, há uma série de regras para conseguirem sobreviver no espaço, em um ambiente de microgravidade.

Abaixo mostramos cinco alimentos que os astronautas evitam no espaço para garantir as chances de sobrevivência durante a permanência no espaço. Confira:

Pão

Receita de pão caseiro de micro-ondas que qualquer um consegue fazer Foto ilustrativa - Freepik - @Freepik

O pão é evitado não pelo alimento em si, mas porque pode se desfazer em pedaços minúsculos que, em um ambiente sem peso, podem ser sugados pelos respiradouros da estação espacial e se infiltrar nos equipamentos essenciais, causando um curto-circuito ou incêndio.

Álcool

Vodka de tocino. Elaborado en Seattle, tiene como plus su sabor grasoso y penetrante Foto: BuzzFeed. Imagen Por:

The barman pours alcohol into a glass. The barman pours alcohol into a glass. Close-up. (Grigor Ivanov/Getty Images/iStockphoto)

vodka

A NASA proíbe o consumo de álcool a seus astronautas enquanto estiverem no espaço para evitar problemas médicos e para estabelecer uma política de responsabilidade.

Sal e pimenta

Sal e pimenta (Unsplash)

Nenhum condimento granular é permitido nas naves porque eles podem criar um problema no espaço de microgravidade, principalmente se forem aspirados pelos dutos de ar. Por isso, a NASA criou alternativas líquidas para os astronautas darem sabor à comida.

Refrigente

Refrigerante Free images

O corpo não absorve muito gás, mas se um astronauta bebesse refrigerante no espaço estaria absorvendo muito mais CO2, porque o gás não consegue escapar do líquido com tanta facilidade em ambiente de microgravidade. O gás é eliminado na forma de arroto, e no espaço os arrotos são geralmente vem acompanhado de algum líquido, pois os líquidos e gases têm dificuldade de se separar no espaço.

Sorvete congelado

Sorvete Reprodução/Instagram

Devido à natureza quebradiça do sorvete desidratado, esse tipo de alimento pode interferir no ambiente de microgravidade dos equipamentos e se fragmentar em poeira. (Com Fayer Wayer)