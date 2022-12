Relacionamento: 6 mitos PERIGOSOS sobre relações saudáveis que você não sabia

Estar em um compromisso amoroso requer certo nível de maturidade, além de sempre manter os pés no chão. Relacionamentos saudáveis nem sempre são baseados nas impressões causadas por nós mesmos sobre como as coisas deveriam acontecer.

Claramente, é possível identificar relações positivas por meio de sinais. Contudo, há mitos que permeiam o conceito de “saudável” entre essas conexões.

“É fácil romantizar o casamento. Depois de encontrar seu parceiro de vida, tudo ficará bem no mundo. Você se sentirá em paz e nunca mais se sentirá romanticamente solitário ou desapontado. Então, uma vez que a realidade do compromisso de longo prazo se estabelece, você pode sentir que há algo terrivelmente errado com você ou seu relacionamento porque seu casamento não correspondeu a essas expectativas”, introduz a especialista e pós-doutora Jill P. Weber ao Psychology Today.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere os seis mitos (e verdades) que permeiam os relacionamentos saudáveis que, talvez, você não tinha ideia.

1. Você nunca deve se sentir rejeitado (mito)

Verdade: vocês são duas pessoas com necessidades, temperamentos e flutuações do dia a dia diferentes.

2. Não deveria ser difícil sentir-se próximo de seu cônjuge (mito)

Verdade: é fácil em uma união de longo prazo entrar em rotinas comportamentais. Vai da pessoa sair de sua zona de conforto para gerar outros níveis de intimidade.

3. Não se deve brigar (mito)

Verdade: o conflito nos relacionamentos é inevitável. O importante é validar, ouvir, respeitar e buscar a melhor solução sempre.

4. Se não estão fazendo sexo, não existe um casamento “real” (mito)

Verdade: relacionamentos de longo prazo também têm altos e baixos no departamento sexual. O importante é não perder a atividade de vista para sempre.

5. Devemos estar juntos o tempo todo (mito)

Verdade: sim, claro, é importante sentir-se querido por seu parceiro, mas pessoas saudáveis também precisam ter seus próprios interesses separados.

6. Devemos concordar em política e religião (mito)

Verdade: tudo bem discordar e até mesmo discordar sobre grandes questões.