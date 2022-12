O que significa sonhar com briga?

Sonhar com briga é uma representação muito próxima de algo que pode acontecer na vida real. A briga pode ser o início da destruição e da ruptura, mas também indica que algo novo está para acontecer e que acordos possam ser feitos.

A briga pode representar o próprio conflito interno que você está vivendo, podendo ser gerado por uma oposição a si mesmo ou um conflito que acontece por motivos externos.

Sonhar que a briga termina bem

Se no seu sonho o conflito terminou com um acordo e de forma consensual, significa que você está enxergando as coisas de forma mais clara e objetiva.

Sonhar que você está brigando

Se no sonho você está brigando com alguém, isso indica que você está passando por dificuldades para resolver algum problema, com o seu lado racional entrando em conflito com o lado emocional. Preste atenção nas áreas da sua vida e foque no que está te fazendo mal.

Sonhar com alguém brigando

Se ao invés de você brigar no sonho você está observando uma outra pessoa participando da briga, é possível que você esteja com receio de tomar alguma iniciativa. Pode ser também que seja necessário resolver alguma pendência com um parente ou colega e você está evitando isso. Talvez não seja a hora de ficar omisso e sim de encarar os problemas.

Sonhar com briga de gato

O sonho com gatos brigando é mais comum do que se possa imaginar e ele demonstra que é preciso tomar cuidado com as suas próprias atitudes, para que escolhas erradas não gerem conflitos. Dê mais atenção às pessoas ao seu redor, principalmente no quesito amoroso.

