Maquiagem: como conseguir as pálpebras brilhantes de Hailey Bieber?

Não podemos pensar em ninguém mais influente do que Hailey Bieber agora no quesito maquiagem e pele perfeita. A modelo e fundadora da Rhode (sua marca de cuidados com a pele) trouxe para a moda as trends de pele vitrificada, acabamentos bronzeados e lábios volumosos.

Além dessas, impossível não repparar em sua aparência e maquiagem perfeita, os seus olhos brilhantes. Sabemos que não é uma tendência nova, mas Hailey nos lembra como esse visual pode ser divertido e experimental.

Certamente não somos as únicos obcecadas por esse visual, já que o #glossyeyelids no TikTok tem mais de 8 milhões de visualizações. Esta maquiagem é ideal para as épocas de festa, pois nos deixa com uma imagem cheia de vida e muito sofisticada. Por isso, confira como recriar este look: basta um pincel de esfumar e um iluminador.

Determine sua fundação

A primeira coisa que você deve fazer é escolher a aparência que deseja fazer nas pálpebras, que pode ser qualquer uma: desde um olho esfumado, algo mais neutro e simples, ou experimentar um delineador gráfico. Seja qual for a sua escolha, certifique-se de que está tudo certinho antes de aplicar o gloss.

Aplique o gloss

Pegue um pouco de gloss com o dedo e aplique na pálpebra, depois com um pincel, esfume sobre as sombras. Nosso conselho é evitar arrastar a fórmula perto da linha dos cílios, pois isso pode fazer com que ela entre nos olhos.

Como obter o brilho perfeito?

Ok, você sabe o que fazer, mas agora, qual gloss escolher? É muito simples, procure um gloss que não seja muito pegajoso, mas que dure bastante. Aposte em fundações que deem um brilho natural e hidratem.

Procure usar uma fórmula com ingredientes que não sejam abrasivos para a pele dos olhos e ao retirá-la, enxágue com cuidado para que não ultrapasse a linha dos cílios.