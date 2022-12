10 brincos maravilhosos que te deixarão mais bela no dia de Ano Novo Foto ilustrativa - Reprodução - Pinterest - Yasmin Dell

Faltando apenas 25 dias para terminar o mês de dezembro, é hora de começar a pensar no que vestir, na make que fará, no penteado e nos acessórios que apostará para o Ano Novo, não é mesmo?

E se você está completamente sem ideias do que fazer, queremos convidá-la a conferir uma lista focada em brincos que vão bem com os mais variados tipos de looks e makes.

Com dicas compartilhadas no Pinterest, as recomendações da vez são 10 brincos maravilhosos que te deixarão ainda mais bela na virada do ano para 2023. Bora conferir a seguir? (Caso não consiga visualizar alguma das imagens, basta que acesse os seguintes links para seja redirecionado para o conteúdo: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4, LINK 5, LINK 6, LINK 7, LINK 8 , LINK 9 e LINK 10).

Gostou das recomendações de brincos?

