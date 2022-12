Truque rápido para ignorar uma pessoa no app WhatsApp sem ter que bloquear

O recurso arquivar conversa do app WhatsApp possibilita ocultar uma conversa individual ou em grupo para organizar melhor sua lista de conversas.

Como detalhado pelo blog do app, as conversas arquivadas não são apagadas nem salvas em outro local.

Suas conversas individuais ou em grupo arquivadas permanecerão arquivadas quando você receber uma nova mensagem.

Além disso, você não receberá notificações para conversas arquivadas, a menos que alguém mencione você ou responda diretamente a uma mensagem sua. Confira como:

Arquivar uma conversa individual ou em grupo

Na aba CONVERSAS, toque e segure a conversa que você deseja arquivar.

Toque emArquivadas no topo da tela.

Arquivar todas as conversas

Na aba CONVERSAS toque em Mais opções > Configurações.

Toque em Conversas > Histórico de conversas > Arquivar todas as conversas.

Visualizar conversas individuais ou em grupo arquivadas

Na aba CONVERSAS, deslize até o topo da tela.

Toque em Arquivadas.

O número ao lado da pastaArquivadas indica quantas conversas individuais ou em grupo arquivadas têm mensagens não lidas.

Desarquivar uma conversa individual ou em grupo

Na aba CONVERSAS, deslize até o topo da tela.

Toque emArquivadas.

Toque e segure a conversa individual ou em grupo que você deseja desarquivar.

Toque em Desarquivar no topo da tela.

Configurações alternativas de arquivamento

Se preferir mudar a configuração padrão para desarquivar as conversas ao receber novas mensagens e remover a pasta Arquivadas do topo da sua lista de conversas:

Na aba CONVERSAS, toque em Mais opções > Configurações.

Toque em Conversas.

Desative a opção Manter conversas arquivadas.

Texto com informações do blog do app