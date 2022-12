‘Tempo de casa’: esse é o brasileiro com a carreira mais longa dentro da mesma empresa

Qual foi o máximo de tempo que você trabalhou para uma única empresa? Três, cinco, dez anos? Isso não chega nem perto do brasileiro com mais tempo dedicado à mesma empresa.

Walter Orthmann completou 84 anos trabalhando para a mesma empresa, conforme verificado pelo Guinness World Records em janeiro deste ano, se tornando o homem com a carreira mais longa dentro da mesma empresa.

Ele começou a trabalhar em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos, na Industrias Renaux S.A., uma empresa de a têxtil em Santa Catarina hoje com o nome de ReneauxView.

LEIA TAMBÉM: Por que os xeiques árabes são tão ricos?

Nascido em Brusque, de acordo com a publicação no site dos recordes, Walter sempre foi motivo a aprender coisas novas. “Com chuva ou sol, lama ou geada, Walter andava descalço até a escola para estudar, e depois ainda estudava bastante em casa, com muita tenacidade e bravura. Ele era um estudante excepcional, com uma memória brilhante e atenção aos detalhes”, diz o texto.

Porém, a família começou a passar por problemas financeiros, e logo o adolescente precisou começar a trabalhar para ajudar em casa. Ele conseguiu a vaga na fábrica de tecidos devido à proficiência com alemão, língua nativa do povo que colonizou a cidade em que ele morava. Com o tempo, ele foi subindo de cargo devido a sua vontade de aprender. Do departamento de envios ele passou para o setor de vendas, se tornando gerente em seguida.

“Me foi dada a oportunidade de trabalhar como vendedor. Viajei para São Paulo e, em menos de uma semana, enchi a produção com pedidos equivalentes a três meses de trabalho”. Para o senhor, a melhor coisa de ter um trabalho é que ele te dá propósito, compromisso e rotina. Nos 84 anos de serviço, ele entendeu que uma das coisas mais importantes na carreira é se atualizar e se adaptar aos contextos.

Walter Orthmann completou 100 anos de idade em 19 de abril de 2022 e comemorou a data na companhia de colegas de trabalho e da família. “Quando a gente faz o que gosta, nem vê o tempo passar”.