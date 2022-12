O aglomerado aberto NGC 376 foi descoberto em 2 de setembro de 1826 pelo astrônomo escocês James Dunlop.

Este aglomerado aberto está localizado a aproximadamente 200.000 anos-luz da Terra, na constelação austral de Tucana, como detalhado pelo site Science News.

Também conhecido como Kron 49, Lindsay 72 ou ESO 29-29, reside na extensão oriental da Pequena Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea.

Telescópio Hubble da NASA capta ‘cruz’ brilhante em galáxia próxima da Via Láctea a 200 mil anos-luz da Terra.

NGC 376 tem pelo menos 28 milhões de anos e uma massa total de apenas cerca de 3.400 vezes a do Sol.

O aglomerado tem aproximadamente 38 anos-luz de diâmetro e um diâmetro central de cerca de 15 anos-luz.

“Aglomerados abertos, como o nome sugere, são frouxamente ligados e pouco povoados”, disseram os astrônomos do Hubble em um comunicado .

“Isso distingue os aglomerados abertos dos aglomerados globulares, que geralmente estão tão repletos de estrelas que têm um borrão contínuo de luz estelar em seus centros”.

“No caso de NGC 376, as estrelas individuais podem ser identificadas claramente, mesmo nas partes mais densamente povoadas desta imagem.”

A imagem colorida de NGC 376 foi feita a partir de exposições separadas tiradas nas regiões visível e infravermelha próxima do espectro com os instrumentos Advanced Camera for Surveys (ACS) e Wide Field Camera 3 (WFC3) do Hubble.

Três filtros foram usados para amostrar vários comprimentos de onda. A cor resulta da atribuição de diferentes matizes a cada imagem monocromática associada a um filtro individual.

“Os dados nesta imagem vêm de duas investigações astronômicas diferentes”, explicaram os pesquisadores.

Ainda de acordo com as informações, a primeira investigação usou o ACS para explorar um punhado de aglomerados estelares na Pequena Nuvem de Magalhães. A segunda investigação usou o WFC3 e o ACS e teve como objetivo responder a perguntas fundamentais sobre a vida das estrelas.

Texto com informações do Science News