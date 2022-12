Subindo ou descendo? Esse é o verdadeiro significado do sonho com o elevador Imagem: Freepik

Sonhar com o elevador representa, primeiramente, como está sua ligação entre o consciente (acordado) e inconsciente (dormindo). Porém, existem vários tipos de elevadores e cada um deles possui uma explicação diferente no sonho. Pela lógica, se você utiliza um elevador mais antigo, você tende a achar que ele é menos seguro do que um elevador moderno, correto?

Outro fator importante para compreender neste tipo de sonho é que um elevador funciona sempre verticalmente, para cima e para baixo. Então Se no sonho o elevador se movimenta de uma forma diferente dessa, pode ser a representação que a sua vida está tomando caminhos diferentes.

Sonhar com elevador subindo e descendo

Sonhar com um elevador sendo utilizado normalmente, subindo e descendo, representa que a comunicação entre o consciente e o inconsciente está fluindo de maneira saudável e é preciso manter as coisas como estão.

Sonhar com elevador travado

Os elevadores podem causar claustrofobia em algumas pessoas e se no sonho ele trava e te deixa preso, pode mostrar que você acabou empacando na sua vida. É preciso então solucionar os problemas antes de seguir.

Elevador despencando

Mais grave do que um elevador travando é um elevador despencando. Ele indica que a descida forçada é necessária para você caminhar mais rápido. Pode ser que você esteja travado no mesmo lugar e precisa de um empurrão para seguir.

Elevador subindo

Por outro lado, ao sonhar com um elevador subindo, indica que você está caminhando para um bom futuro, com um novo cominho profissional aparecendo em seu caminho, podendo melhorar a sua vida financeira.

Sonhar com elevador aberto

Nesse tipo de sonho também pode acontecer do elevador estar aberto em cima. Se esse for o caso, é a indicação de que você está olhando muito para o futuro, pensando em novos planos, e está esquecendo do presente.

