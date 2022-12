Relacionamento: 4 segredos capazes de deixar sua relação mais feliz e intacta com o parceiro (Reprodução/20th Century Fox Television)

Relacionamentos saudáveis e felizes é um ideal almejado por muitos casais. Tendo isso em vista, aparentemente soa como se houvesse a necessidade de malabarismos para alcançar uma vida em conjunto plena e sólida. Contudo, isso não é verdade.

“Você pode pensar que criar um relacionamento bem-sucedido exige muito trabalho e que você precisa se sacrificar muito para agradar seu parceiro. Talvez você tenha o modelo de seu pai fazendo tudo o que podia por sua mãe ou sua mãe sacrificando a vida por seu pai. Mas sacrificar sua vida pelo seu parceiro é saudável?”, pontua a especialista e pós doutora Chris Gilbert ao Psychology Today.

Além de esconder as emoções causar enfraquecimento na relação, sacrificar-se para agradar seu parceiro pode ser prejudicial a longo prazo, de acordo com um estudo da Current Opinion in Psychology.

De acordo com a especialista, claramente é possível obter um relacionamento feliz sem se sacrificar pelo parceiro. Abaixo você confere os quatro segredos capazes de impulsionar sua felicidade na relação.

1 – Revele quem você realmente é desde o início de seu relacionamento

Embora custe um pouco mais encontrar um bom parceiro ao revelar quem você é, sua relação com a pessoa será ainda mais autêntica.

“Encontre um parceiro que possa aceitá-lo e apreciá-lo por quem você realmente é. Se você não mostrar quem realmente é, sua vida com seu companheiro será baseada em uma mentira e, com o passar dos anos, o relacionamento pode se tornar cada vez mais difícil, pois pode ser mais difícil esconder seu eu autêntico, o que pode trazer ansiedade e depressão”, pontua a especialista.

2 – Seja curioso e aberto para descobrir quem realmente é seu parceiro

Se interesse por todos os lados de seu companheiro. Mergulhe por suas dores e amores para saber com quem está lidando, além de acrescer certo nível de intimidade.

“É importante que você possa apreciar e amar seu parceiro por quem ele realmente é. Caso contrário, a felicidade em seu relacionamento pode durar pouco. As pessoas raramente mudam quem são. Se você acha que não pode amar seu parceiro por quem ele realmente é, e se tudo o que você pensa é mudar de parceiro, seu relacionamento atual provavelmente não é o certo para você”, diz Gilbert.

Veja mais: Relacionamento: 3 provas de que você OU seu parceiro ficou AMARGO na relação

3 – Aceitem as diferenças um do outro

“Você não precisa ter os mesmos gostos, desgostos e sonhos para ter um relacionamento bem-sucedido. Você só precisa entender, aceitar e amar seu parceiro por quem ele realmente é”, afirma a especialista.

Aceitar as diferenças um do outro é a chave para um relacionamento bem-sucedido.

4 – Encontre solução para os problemas

Os problemas sempre aparecerão, ninguém está livre deles. Contudo, é necessário estar disposto a lidar com eles e solucioná-los.

“Escolha um parceiro que esteja aberto para debater juntos, com o objetivo de encontrar uma solução para qualquer problema que surja. Aborde cada problema imediatamente (esperar só o aumentará) e faça uma reunião de ideias juntos”, indica Gilbert.