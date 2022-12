Os signos que podem encontrar um novo amor essa semana

Quando se trata de romance e amor, alguns signos do zodíaco podem conhecer novas pessoas e passam a trilhar caminhos especiais essa semana.

Confira quais são e como isso pode acontecer:

Touro

Quem não se limitar e não se deixar passar despercebido tem uma grande chance de atrair o olhar que deseja de algum especial. Mensagens e trocas de assuntos agradáveis podem aproximar um contato interessante. Apenas tenha cuidado com as palavras e não deixe que nenhuma insegurança o impeça de se destacar.

Câncer

Uma luz especial ilumina seu caminho e alguém importante pode chegar ou dar as caras de verdade. Prefira manter seu humor leve e abra-se para o afeto sem tanta insegurança. O assunto não terminará mais e muita coisa pode ser descoberta. Concentre as energias no otimismo.

Virgem

Aventuras podem ser consolidadas ou pessoas especiais chegam. Deixe a confiança renascer, mas também tenha atenção com algumas palavras ou críticas que podem não pegar tão bem. A intuição o ajudará a fortalecer a confiança e espontaneidade que lhe cairá como uma luva na dose certa.

Libra

Romances e encontram chegam por caminhos que envolvem redes sociais, mensagens ou novos compromissos. Fique atento aos olhares e não tenha medo de deixar o afeto o aproximar de alguém. A chance de se apaixonar é alta porque os sentimentos são mais intensos agora e tomam conta.

Escorpião

Uma nova energia marca sua vida amorosa e as relações florescem por novos caminhos. Permita que a criatividade e diversão o contagiem, deixando sua personalidade ainda mais autentica e ciente dos próprios desejos.

Sagitário

As energias em sua vida amorosa se renovam e a intuição aumenta bastante, o que o aproxima e atrai as pessoas certas. Lembre-se de não se deixar levar apenas pela nostalgia e permita que novas pessoas entrem em seu caminho. A mudança será para melhor em muitos sentidos!

