Nutricionista indica a quantidade exata de passos que você deve dar durante o dia caso queira perder peso

Caminhar é uma das atividades mais recomendadas pelos especialistas caso você queira manter uma vida saudável. O exercício serve não apenas para perder peso, mas também para cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) de realizar 150 minutos por semana de algum tipo de exercício.

Mas se realmente seu intuito é perder peso, a caminhada também é uma ótima aliada. Mas qual seria a quantidade de tempo ou de passos exatas para haver uma melhora na saúde ou perder peso realizando caminhadas diárias? De acordo com o site Meganotícias, o “número mágico” indicado por um um nutricionista e treinador físico é de 10 mil passos.

Joel Torres indica que, totalizando esse número de passos por dia você pode queimar mais de 350 calorias, sendo “mais de 2 mil calorias por semana e mais de 9 mil calorias por mês ou, o que é o mesmo, um quilo”.

LIEA TAMBÉM: Este é o problema médico que Christian Chávez sofreu depois de atuar em ‘Rebelde’

Através de posts em seu Instagram, o especialista também indica três razões para você realizar um passeio matinal diário de 30 minutos:

Mil calorias extras queimadas em uma semana;

Maior produtividade durante o dia;

Prevenção de várias patologias.

Assim como o nutricionista, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos também aconselha a dar 10 mil passos por dia. Um pessoa gasta em torno de um quilômetro e meio para realizar 2 mil passos, então seria necessário 7,5 quilômetros para alcançar o objetivo.

A caminhada diária serve também como um exercício para combater o estresse. “Pode ajudar aquelas pessoas que o usam como via de fuga para limpar a mente, a fim do bem-estar”, diz o nutricionista Alejandro Carrasco. Mas para que o exercício faça efeito, é preciso equilibra-lo com uma dieta saudável.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: Epstein-Barr: saiba mais sobre a infecção da cantora Anitta que causa mononucleose