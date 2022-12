Mulher de 31 anos casada com homem de 54 anos reclama por ser questionada se o seu marido é seu pai

A contadora financeira Alexandra Sinyavskaya, hoje com 31 anos, conheceu o editor Antonio Scuzzarella, de 54, em 2014, mas antes disso, já havia passado por dois relacionamentos com diferença de idade. Eles se conheceram quando Alexandra estudava e era garçonete em uma cafeteria de Turim, na Itália. O rapaz, que possuía um escritório pelas redondezas, visitava o local com frequência, e após algumas piadas e elogios, se tornou amigo da jovem, que é natural de Moscou, Rússia, e em seguida engataram em um namoro. Após dois meses, eles resolveram terminar a relação, pois Alexandra não se sentia madura o suficiente para um relacionamento sério na época.

De acordo com o The Mirror, após terminar os estudos, a jovem voltou para sua cidade natal, mas a dupla continuou conversando ao longo dos anos e resolveram se reencontrar em 2020. Em fevereiro daquele ano, eles marcaram de ir para a Espanha como amigos, porém a pandemia de covid acabou fechando as fronteiras. “Conversamos muito durante o bloqueio, não havia um dia em que não contássemos um ao outro o que estávamos fazendo e ele sempre estava lá para ouvir todos os meus problemas”, comenta Alexandra.

Após a primeira onda de infecção e o fim do bloqueio, a moça voou para Turim para encontrar Antonio e começaram a morar juntos na Itália em setembro de 2020.

Mulher passou por dois abortos espontâneos

Após o reencontro, o casal descobriu que a mulher estava grávida, porém acabou sofrendo um aborto espontâneo cinco semanas depois. “Em fevereiro de 2021, engravidei pela segunda vez, desta vez a gravidez durou sete semanas e pudemos ouvir os batimentos cardíacos do bebê antes de sofrer um aborto espontâneo”. Após o ocorrido, Alexandra foi pedido em casamento, mas ainda abalada, pediu um tempo para pensar. O rapaz resolveu fazer o pedido novamente em junho de 2021 e o casamento ocorreu em dezembro daquele ano.

“As pessoas acham que estou com ele pelo dinheiro e dizem que se ele fosse um simples balconista ou um varredor de rua eu não estaria com ele. [...] Alguns dos meus amigos ainda não entendem por que não estou com um cara mais bonito da minha idade. Às vezes, quando estamos na rua, as pessoas perguntam se ele é meu pai e temos que esclarecer que somos um casal. É engraçado, mas também fica muito chato depois de um tempo”.