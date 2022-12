Moda: como usar shorts depois dos 50? Confira 5 looks para se sentir confiante

Você é fã de shorts, mas sente certa insegurança ao usá-lo? Ou mesmo, acha que pode ficar com um look muito casual? Fique tranquila, porque aqui daremos dicas ótimas para usar shorts após os 50, se sentindo confiante e mantendo a elegância.

Seja você fã de shorts curto ou bermudas mais compridas, o importante é vestir aquele que você se sente bem. Mas, se vale a dica, para as baixinhas, os shorts curtos são mais indicados, por alongar mais as pernas, enquanto as altas podem abusar de bermudas mais compridas sem medo. Não quer errar? Opte pelos modelos medianos.

Neste verão, deixe-se inspirar por algumas combinações com shorts e se sinta leve e fresca nos dias mais quentes do ano.

Confira 5 looks com shorts para se sentir confiante e elegante

Shorts com blazer

O blazer faz tudo em um visual, não é mesmo? Combinar um shorts escuro com blazer, além de te deixar super elegante, também traz um frescor para o seu look e para o seu dia. Você pode combinar o look com um tênis, se procura algo mais casual, ou mesmo com rasteirinha ou salto, dependendo de onde estiver indo.

Shorts com look monocromático

O look monocromático já é elegante em si e, com shorts, você pode fazer uma combinação tanto com bermuda jeans e camisa jeans, ou shorts e camisa com o mesmo tecido e tom. Vale tudo, basta ver com qual se sente mais confortável e confiante.

Bermuda jeans com parka

Para um evento mais casual, você pode utilizar um shorts ou bermuda jeans e completar o look com uma parka comprida e uma blusinha mais justa por baixo. Aposte em uma rasteirinha e uma bolsa de mão para acompanhar.

Shorts com camisa oversized

As camisas oversized são aposta certa em qualquer estação e, no verão, são ainda melhores por nos dar um frescor a mais. Para um look elegante, aposte em maxi colares e demais acessórios e combine com uma rasteirinha com brilhos. Caso seja um look para a praia, vá de camisa branca oversized, que nunca tem erro, se combinada com biquíni ou maiô.

Shorts rasgados (ou destroyed)

Você acha que só porque passou dos 50 não pode apostar na tendência de jeans rasgados? É aí que você se engana. Faça uma combinação com uma camisa ou cardigan e estará pronta para curtir um dia ou noite de verão.