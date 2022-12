‘Beijo de 6 segundos’: essa teoria pode salvar o seu relacionamento

Todo relacionamento passa por altos e baixos. É comum perceber, após certo tempo de namoro, que os beijos diminuem de frequência, com o ‘fogo’ da paixão na hora do beijo não sendo tão quente assim e muitas vezes muito rápido.

Um especialista em relacionamentos diz que, a chave para manter a sintonia com o companheiro, é preciso beijá-lo, ao menos, seis segundos seguidos por dia. O professor de psicologia da Universidade de Washington, Dr. John Gottman, explica que é necessário “beijar por tempo suficiente para que pareça romântico”, de acordo com o Metro UK.

LEIA TAMBÉM: Relacionamento: 4 segredos capazes de deixar sua relação mais feliz e intacta com o parceiro

Para o psicológico, o beijo funciona como um ‘oásis temporário’ em meio a um dia agitado e pode te ajudar a manter a intimidade com seu parceiro. “Não saia de casa sem um beijo que dure seis segundos e sem outro final do dia. Cumprimente seu cônjuge com esse para proporcionar uma transição amorosa para a união”.

Mesmo parecendo apenas teoria, o conselho do doutor Gottman tem fundamento. Segundo a publicação, beijar reduz os níveis de estresse (gerado pelo hormônio cortisol) e eleva a oxitocina e a dopamina, o hormônio da felicidade.

A antropóloga Helen Fisher também explica que o beijo aumenta os impulsos sexuais, compartilhando testosterona por meio da saliva.

O ‘beijo de seis segundos’ pode trazer para o relacionamento:

Pode construir um ritual de conexão;

Pode criar toque físico;

Pode gerar mais conexão;

Aumenta o carinho e a admiração;

Cria apreciação entre o casal;

Pode levar ao sexo;

Pode ser autocalmante.

LEIA MAIS:

⋅ 4 sinais de que você não está mais apaixonada pelo seu parceiro (e deve terminar o relacionamento)

⋅ Mulher de 31 anos casada com homem de 54 anos reclama por ser questionada se o seu marido é seu pai

⋅ 4 dicas para curar o seu coração e amar sua vida de solteira após o divórcio