Você pode alterar rapidamente a aparência de suas mensagens do WhatsApp usando esses três truques.

Atalhos de texto úteis que muitos usuários não conhecem permitem que você digite em negrito, sublinhe parte de uma frase e muito mais, como detalhado pelo site The Sun.

Eles são atalhos rápidos e fáceis que permitem fazer uma frase ou palavra aparecer em negrito, itálico ou tachado .

Três truques do WhatsApp que vão mudar a maneira como você envia mensagens de texto para sempre

Faça uma frase ou palavra em negrito

Colocar uma frase ou palavra em negrito é uma ótima maneira de dar ênfase a certas partes de uma mensagem: negrito .

Também pode destacar uma mensagem, o que pode ser útil em bate-papos em grupo.

Você pode passar pelo trabalho de tocar no teclado do smartphone para obter o efeito - ou usar este atalho útil.

Tudo que você precisa fazer é colocar um asterisco em cada lado da palavra ou frase que você está tentando encorajar, assim: *o texto vai aqui*

Isso fará com que sua mensagem apareça em negrito para você e para todos que a virem.

Como deixar o texto do WhatsApp em itálico

Da mesma forma, também é possível deixar a mensagem do WhatsApp em itálico, o que é ótimo para dar ênfase: itálico.

Funciona exatamente da mesma forma que o truque do negrito, mas usando símbolos diferentes.

Você precisa colocar um sublinhado em ambos os lados da palavra ou frase que está tentando editar, assim: _text goes here_

Como fazer um tachado de texto do WhatsApp

O recurso tachado desenha uma linha em todo o texto: tachado .

Geralmente é usado para indicar que algo está errado ou deve ser ignorado.

Ainda de acordo com as informações, para riscar, coloque um til (aquele símbolo de linha ondulada) em cada lado da sua mensagem, assim: ~o texto vai aqui~

Com informações do site The Sun