Telescópio Webb da NASA revela detalhes de atmosfera misteriosa de exoplaneta como nunca antes vista

Enquanto o Webb e outros telescópios espaciais, incluindo o Hubble e o Spitzer da NASA, já revelaram ingredientes isolados da atmosfera deste planeta escaldante, as novas leituras do Webb fornecem um menu completo de átomos, moléculas e até sinais de química ativa e nuvens.

Como detalhado pela NASA, os dados mais recentes também dão uma dica de como essas nuvens podem parecer de perto: quebradas em vez de um cobertor único e uniforme sobre o planeta.

O conjunto de instrumentos altamente sensíveis do telescópio foi direcionado para a atmosfera de WASP-39 b, um “Saturno quente” orbitando uma estrela a cerca de 700 anos-luz de distância.

Entre as revelações inéditas está a primeira detecção na atmosfera de um exoplaneta de dióxido de enxofre (SO 2), uma molécula produzida a partir de reações químicas desencadeadas pela luz de alta energia da estrela-mãe do planeta. Na Terra, a camada protetora de ozônio na atmosfera superior é criada de maneira semelhante.

Isso levou a outra novidade: cientistas aplicando modelos de computador de fotoquímica a dados que exigem que essa física seja totalmente explicada.

Como detalhado pela NASA, as melhorias resultantes na modelagem ajudarão a construir o know-how tecnológico para interpretar possíveis sinais de habitabilidade no futuro.

A proximidade do planeta com sua estrela hospedeira – oito vezes mais perto do que Mercúrio está do nosso Sol – também o torna um laboratório para estudar os efeitos da radiação de estrelas hospedeiras em exoplanetas.

Um melhor conhecimento da conexão estrela-planeta deve trazer uma compreensão mais profunda de como esses processos afetam a diversidade de planetas observados na galáxia.

Para ver a luz do WASP-39 b, Webb rastreou o planeta enquanto ele passava na frente de sua estrela, permitindo que parte da luz da estrela fosse filtrada pela atmosfera do planeta.

Como detalhado pela NASA, diferentes tipos de produtos químicos na atmosfera absorvem diferentes cores do espectro da luz das estrelas, então as cores que faltam dizem aos astrônomos quais moléculas estão presentes.

Ao visualizar o universo na luz infravermelha, o Webb pode captar impressões digitais químicas que não podem ser detectadas na luz visível.

Outros constituintes atmosféricos detectados pelo telescópio Webb incluem sódio (Na), potássio (K) e vapor de água (H 2 O).

Com isso, confirmando observações anteriores do espaço e do telescópio terrestre, bem como encontrando impressões digitais adicionais de água, nesses comprimentos de onda mais longos , que não foram vistos antes.

Como detalhado pela NASA, Webb também viu dióxido de carbono (CO 2) em resolução mais alta, fornecendo o dobro de dados relatados em suas observações anteriores.

Enquanto isso, o monóxido de carbono (CO) foi detectado, mas as assinaturas óbvias de metano (CH 4 ) e sulfeto de hidrogênio (H 2 S) estavam ausentes nos dados do Webb. Se presentes, essas moléculas ocorrem em níveis muito baixos.

Ter uma lista tão completa de ingredientes químicos em uma atmosfera exoplanetária também dá aos cientistas um vislumbre da abundância de diferentes elementos em relação uns aos outros, como as proporções carbono-oxigênio ou potássio-oxigênio.

Ainda de acordo com as informações, o inventário químico do WASP-39 b sugere uma história de colisões e fusões de corpos menores chamados planetesimais para criar um eventual planeta gigante.

Ao analisar com tanta precisão a atmosfera de um exoplaneta, os instrumentos do telescópio Webb tiveram um desempenho muito além das expectativas dos cientistas – e prometem uma nova fase de exploração entre a ampla variedade de exoplanetas na galáxia.

Texto com informações da NASA