Relacionamento: 3 provas de que você OU seu parceiro ficou AMARGO na relação

Embora relacionamentos contem com seus altos e baixos, existem alguns sinais que apontam para um futuro danoso e não saudável ao casal. Caso uma relação não repare seus problemas, eles acabam se tornando uma bola de neve, resultando em consequências no futuro. Uma das coisas prejudiciais a qualquer conexão – seja ela amorosa ou não – está no “ser amargo”.

“Sentir-se emocionalmente amargo refere-se a sentimentos de tristeza e raiva, especialmente raiva acumulada ao longo do tempo. Como o sentimento de amargura envolve uma mistura de emoções, muitas vezes pode ser difícil identificá-lo e expressá-lo em termos simples”, define o especialista e doutor Seth Meyers ao Psychology Today.

É provável que você já tenha se deparado com pessoas amargas alguma vez na vida. Contudo, é mais complicado olhar para nós mesmos e percebermos tal característica ao encarar o espelho. Nos relacionamentos, pode ser o caso do parceiro e, talvez, esteja passando batido.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere as 3 provas de que você ou seu parceiro podem estar ficando AMARGOS na relação.

1 – Você fica irritado com frequência por coisas que não deveriam incomodar

“Uma maneira simples de medir seu próprio humor é pensar nos últimos dias e se perguntar, em uma escala de 1 a 10, como você se sentiu satisfeito e positivo, em média, a cada dia. Se você está sendo honesto consigo mesmo e seus números médios são baixos, isso é um sinal claro”, explica Meyers.

Você também pode avaliar a si mesmo e pensar se nos últimos dias teve alguma experiência negativa em alguns de seus relacionamentos.

2 – Você vive se sentido incompreendido e não apreciado

“Embora os relacionamentos sejam fontes de apoio, encorajamento e abertura, a pessoa amarga passa a sentir que os relacionamentos são frustrantes e insatisfatórios. Indivíduos amargos perderam a fé e a confiança nas pessoas próximas a eles, dizendo a si mesmos que os relacionamentos não valem a pena, porque ninguém se importa o suficiente com eles”, define Meyers.

Para medir seu nível de amargura, o especialista recomenda uma escala de 0 a 10 em como você se sente em relação ao parceiro – ou outras pessoas de seu ciclo – te apreciar ou não.

3 – Você acredita que é impossível que nunca mais se sentirá verdadeiramente feliz

“Quando você considera a infelicidade, pode primeiro associá-la à depressão. É verdade que a depressão inclui sentir-se infeliz, mas muitas vezes os indivíduos que se sentem infelizes na verdade se sentem mais zangados ou amargos do que deprimidos. A amargura não é apenas uma mistura de tristeza e raiva, mas também um acúmulo de decepções nas várias partes da vida de uma pessoa ao longo do tempo”, diz o especialista.