O que significa sonhar com cachorro?

Sonhar com animais de estimação é uma coisa comum, pois eles fazem parte do cotidiano de muitas pessoas, mesmo daqueles que não possuem gatos ou cachorros em casa. Mas você já sonhou com algum desses bichinhos e se perguntou o que ele quer dizer?

De acordo com o site ‘Patas da Casa’, cada imagem no sonho deve ser interpretada de forma diferente. Dependendo da cor do animal, do cenário, entre outras características, os significados mudam. Veja a seguir o que significar sonhar com cachorro.

Sonhar com ataque de cachorro

Um dos sonhos mais assustadores envolvendo cachorro é sonhar com um ataque ou a mordida do animal. A mordida representa que é preciso prestar mais atenção ao que acontece em sua volta e também nas suas próprias atitudes.

LEIA TAMBÉM: Sonhar com festa: será que o significado deste sonho é sempre positivo? Confira

Sonhar com cachorro preto

A cor do animal no sonho também representa algo. Um cachorro, por exemplo, significa amizade e lealdade, já que o cão é o melhor amigo do homem. Mas a cor preta indica o lado sombrio de alguma pessoa da sua confiança. E esse outro lado está prestes a ser relevado, por isso é preciso observar bem as pessoas que estão ao seu redor.

Sonhar com o próprio cachorro

Se você já sonhou com o seu cachorro e se perguntou o que isso significa, é hora de refletir mais sobre essa visão enquanto você dorme. Sonhar com o seu próprio doguinho é algo positivo, pois ele é a representação de lealdade e amizade. O sonho demonstra sucesso em várias áreas da sua vida, principalmente graças à lealdade das pessoas.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Significado dos sonhos: saiba o que representa ver alguém chorando nos sonhos

⋅ O que significa sonhar com muita água?

⋅ Significado dos sonhos: veja o que significa sonhar que está subindo uma escada