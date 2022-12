O que atrapalha a felicidade de cada signo do zodíaco

Reprodução / The CW

Quando se trata de felicidade, é preciso reconhecer os caminhos que levam até ela e também o que pode atrapalhar seu alcance.

Confira aquilo que atrapalha a felicidade de cada signo do zodíaco:

Áries

A falta de buscar a cura para algumas dores que estão escondidas de você pode atrapalhar a felicidade do seu coração.

Touro

O taurino pode adiar a felicidade quando fica no passado e esquece de focar no crescimento que acontece no presente.

Gêmeos

O geminiano precisa manter a distancia de algumas pessoas que já se mostraram desleais, focando mais sua energia em quem é de verdade.

Câncer

O canceriano pode atrasar sua felicidade ao continuar acreditando em falsas promessas ou em dinâmicas que se tornaram tóxicas por apego.

Leão

O leonino pode atrapalhar a felicidade quando toma atitudes impulsivas, pois isso o faz deixar de ter a consciência tranquila.

Virgem

O virginiano pode querer cobrar tanto as promessas, que esquece as coisas boas que acontecem de forma surpresa e entregam felicidade.

Libra

O libriano precisa se perdoar e deixar alguns erros cometidos no passado para se superar ou recordar a felicidade plena.

Escorpião

O escorpiano precisa deixar algumas coisas irem embora e não ficar nutrindo a sensação de perda e falta.

Sagitário

O sagitariano precisa criar seu espaço de felicidade sem tanta dependência de outras pessoas ou situações.

Capricórnio

O capricorniano precisa ter mais fé em outras pessoas ou situações para não deixar de viver a felicidade pelas experiências ruins do passado.

Aquário

O aquariano precisa deixar o “espirito do contra” de lado e aproveitar mais as felicidades simples da vida.

Peixes

O pisciano precisa tomar o controle de alguns sentimentos e atitudes para buscar a felicidade de forma mais efetiva e não apenas esperar que ela o encontre do nada.

