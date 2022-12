Moda: 5 ideias de looks para ficar estilosa e elegante após os 50 neste verão

Dezembro chegou e, com ele, o verão se aproxima. Se você não se sente bem com as roupas curtas que vê geralmente por aí nesta estação, fique tranquila. Por aqui, te daremos dicas para se sentir confortável e estilosa na estação mais quente do ano.

É possível ficar elegante, mesmo nos dias mais quentes. Continue lendo e confira as nossas dicas.

Looks elegantes para apostar nesse verão, se você tem 50 anos ou mais

Vestido e saia longa

Os vestidos longos são uma ótima opção para mulheres com mais de 50 anos porque favorecem as silhuetas e vêm em uma variedade de estilos para se adequar a qualquer ocasião. Além de trazer fluidez, dão leveza a qualquer look e podem ser utilizados tanto durante o dia, quanto em passeios noturos. O mesmo serve para as saias longas.

Você pode usar com rasteirinhas e apostar em uma bolsa sacola, um óculos de sol e acessórios, para não perder a elegância.

Blusa de amarração

As blusas de amarração podem ser suas companheiras neste verão. Além de estarem de volta à moda nesta estação, elas dão um charme a mais, se utilizar as estampas de animal print, estará pronta para 2023. É a opção certa para usar, seja com calça ou shorts.

Combinações com camisa

Não importa a idade ou estação: as camisas são sempre as nossas companheiras. Por serem versáteis, dá para usar até mesmo como saída de praia, com um bíquini ou maiô por baixo. E, claro, você pode optar por um vestido em forma de camisão, ou levá-la para acompanhar em uma noite com brisa gelada.

Bermuda Jeans

Não se sente confortável com os shortinhos curtos que vê por aí durante a época mais quente do ano? Não se preocupe! As bermudas jeans também estão na moda e não é só para quem tem mais de 50 anos não, viu? Aposte em bermudas jeans mais larguinhas e confortáveis e, para ficar elegante, complemente com um blazer de tecido fino.

Roupas de alfaiataria e tecidos leves

Você também pode utilizar bermudas e calças de alfaiataria, que geralmente tem o tecido mais leve e não esquentam tanto nos dias mais quentes. Outra dica, são conjuntos estampados, que dão um ar jovial e seguem na moda durante esse restinho de ano e em 2023.