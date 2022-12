Kate Middleton impressionou em um vestido verde limão e um colar homenageando Lady Di

Kate Middleton, a princesa de Gales, homenageou a princesa Diana com as joias que ela usou na gala do Earthshot Prize 2022, que aconteceu esta semana em Boston.

A princesa de Gales optou por um vestido Solace London verde brilhante. O vestido maxi Sabina da marca tem decote ombro a ombro, cinto grosso na cintura e saia com fenda nas costas. A princesa apareceu no evento ao lado de seu marido, o príncipe William, que usava um elegante smoking preto.

O look caiu bem no evento, que homenageia inovadores que trabalham para proteger o meio ambiente e encontrar soluções para as mudanças climáticas.

Kate foi uma das apresentadoras da cerimônia e estava entre uma lista de grandes nomes de celebridades, incluindo Rami Malek, Catherine O’Hara, Clara Amfo, Daniel Dae Kim, David Attenborough e Shailene Woodley.

Junto com seu vestido verde brilhante, a princesa de Gales usava sapatos bege Gianvito Rossi Rania e um colar de esmeraldas que tem uma história especial.

No passado, a falecida princesa Diana (também conhecida como a ex-princesa de Gales) usava essa gargantilha verde em várias ocasiões, uma vez até mesmo usando-a como uma faixa para a cabeça. O colar foi emprestado do Royal Collection Trust e, de acordo com o joalheiro da corte, a peça originalmente pertencia à rainha Mary de Teck. A princesa Kate usou este acessório combinando com um par de brincos de esmeralda da Asprey.

Conforme observado pelo Kate Middleton Style Blog , o vestido da princesa não só combinava com a cor do evento, mas ela também fez uma escolha sustentável ao alugá-lo. O blog apontou que o vestido foi emprestado pela HURR Collective, uma empresa que aluga vestidos de luxo.

No site do HURR, diz: “ O fast fashion criou uma demanda por ‘novidade’ que não tem lugar em um futuro sustentável. Algo tinha que ser feito para remediar os maus hábitos da indústria. Uma solução? Alugar não comprar ”.

E de acordo com o HURR, “339 kg de CO2 foram economizados com o aluguel do vestido, em vez de comprá-lo novo e usá-lo uma vez”. O Kate Middleton Style Blog acrescentou: “A empresa diz que é o equivalente a 6 árvores ou dirigir 1.209 milhas em um carro”.

Criado pelo príncipe de Gales, o Prêmio Earthshot chegou a Boston este ano, com £ 1 milhão concedido a agentes de mudanças ambientais nas categorias de ar limpo, mudança climática, proteção da natureza, recuperação dos oceanos e eliminação de resíduos.

A escolha da princesa de Gales fez total sentido com o evento, não é mesmo? Que escolha deslumbrante e sustentável!